শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামছে লিভারপুল, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৫-২৬ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামবে লিভারপুল। ছবি: এএফপি
২০২৪-২৫ মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে লিভারপুল। এবার তারা নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নিয়ে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে অলরেডরা প্রথম ম্যাচ খেলবে বোর্নমাউথের বিপক্ষে। অ্যানফিল্ডে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে লিভারপুল-বোর্নমাউথ ম্যাচ। এই ম্যাচ স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ সরাসরি সম্প্রচার করবে। এদিকে ক্রিকেটে ‘দ্য হান্ড্রেডে’র একাধিক ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্য হান্ডেড নারী

নর্দান সুপারচার্জার্স-বার্মিংহাম ফনিক্স

রাত ৮টা

সরাসরি

সনি টেন ১

দ্য হান্ডেড পুরুষ

নর্দান সুপারচার্জার্স-বার্মিংহাম ফনিক্স

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-বোর্নমাউথ

রাত ১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সিনসিনাটি ওপেন

সকাল ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

