শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামছে লিভারপুল, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৪-২৫ মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে লিভারপুল। এবার তারা নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নিয়ে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে অলরেডরা প্রথম ম্যাচ খেলবে বোর্নমাউথের বিপক্ষে। অ্যানফিল্ডে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে লিভারপুল-বোর্নমাউথ ম্যাচ। এই ম্যাচ স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ সরাসরি সম্প্রচার করবে। এদিকে ক্রিকেটে ‘দ্য হান্ড্রেডে’র একাধিক ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্য হান্ডেড নারী
নর্দান সুপারচার্জার্স-বার্মিংহাম ফনিক্স
রাত ৮টা
সরাসরি
সনি টেন ১
দ্য হান্ডেড পুরুষ
নর্দান সুপারচার্জার্স-বার্মিংহাম ফনিক্স
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-বোর্নমাউথ
রাত ১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়নের লড়াই তথা উয়েফা সুপার কাপ দিয়ে শুরু হয়ে গেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নতুন মৌসুম। আজ থেকে শুরু হচ্ছে লা লিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান। গত মৌসুমের ব্যর্থতা ঝেড়ে নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু করতে প্রস্তুত লিগ শিরোপাপ্রত্যাশীরা। চলতি গ্রীষ্মকা৩০ মিনিট আগে
এই ভালো, এই খারাপ—আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টির চেয়ে টেস্টে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক খারাপ। ২৫ বছরে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ২৫ ম্যাচও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। উইজডেনের সেরাদের তালিকায় তবু প্রথম সারিতে রয়েছে বাংলাদেশের১ ঘণ্টা আগে
মাঠের ক্রিকেটে সময়টা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তানের। বাংলাদেশের কাছে সিরিজ খোয়ানোর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছেও সিরিজ হারল পাকিস্তান। দুঃসময়ের চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকা পাকিস্তান দলকে নিয়ে তোপ দেগেছেন সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দলবদল শেষ হয়েছে গতকাল। এবার সার্কভুক্ত দেশের ফুটবলারদের স্থানীয় হিসেবে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ক্লাবগুলোতে তাই দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবলারদের মেলা। তবে ভারতীয় ফুটবলার একজনই। তাঁর নাম প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী।৩ ঘণ্টা আগে