ভারতের রাজস্থানে জুরাসিক যুগের বিরল জীবাশ্মের সন্ধান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১ দশিমক ৫ থেকে ২ মিটার। ছবি: এএনআই
ভারতের রাজস্থানে জুরাসিক যুগের একটি বিরল প্রজাতির কুমিরসদৃশ প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিম রাজস্থানের জয়সালমের জেলার মেঘা গ্রামে পাওয়া জীবাশ্মটির বয়স ২০ কোটি বছরেরও বেশি বলে মনে করছেন গবেষকেরা।

জীবাশ্মটি ‘ফাইটোসর’ জাতীয় প্রাণীর। এর দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় থেকে দুই মিটার। এটি নদী ও স্থল—দুই জায়গাতেই বসবাস করত বলে জানান ভূবিজ্ঞানী সিপি রাজেন্দ্রন। তাঁর মতে, এ ধরনের প্রাণী পরবর্তীকালে বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক কুমিরে রূপ নেয়।

জীবাশ্মটি আবিষ্কার করেন রাজ্যের পানিসম্পদ বিভাগের সিনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট ড. নারায়ণদাস ইনখিয়া ও তাঁর গবেষক দল। ড. ইনখিয়া বিবিসিকে বলেন, ‘এই এলাকায় আরও অনেক জীবাশ্ম লুকিয়ে থাকতে পারে, যা বিবর্তনের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে।’

তাঁর মতে, এই আবিষ্কার ‘ফসিল ট্যুরিজম’-এর জন্য এলাকাটিকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করতে পারে।

প্রাথমিকভাবে গত সপ্তাহে গ্রামের কিছু বাসিন্দা একটি হ্রদ খননের সময় মাটির নিচে কঙ্কালের মতো কিছু গঠন দেখতে পান। তাঁরা বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে সেখানে খনন চালিয়ে গবেষকেরা ফাইটোসরের জীবাশ্মের পাশাপাশি একটি জীবাশ্ম অবস্থায় থাকা ডিমও খুঁজে পান। ধারণা করা হচ্ছে, এটি ওই প্রাণীরই ডিম।

জ্যেষ্ঠ প্যালিয়ন্টোলজিস্ট ভি এস পারিহার বলেন, ‘জীবাশ্মটি একটি মাঝারি আকৃতির ফাইটোসরের, যা সম্ভবত এই অঞ্চলের নদীতীরে বাস করত এবং মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করত।’

গবেষক সিপি রাজেন্দ্রন বলেন, এই ফাইটোসরের জীবাশ্মটি ‘সম্ভবত একটি বিরল নমুনা’, কারণ এ ধরনের জীবাশ্ম এখন পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে খুব কমই পাওয়া গেছে।

যদিও এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ, তবে গবেষকদের কাছে তা খুব একটা বিস্ময়ের নয়। কারণ, বিশ্বাস করা হয়—এই অঞ্চল একসময় এক পাশে নদী এবং অন্য পাশে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

রাজস্থান রাজ্যের জয়সালমেরের এই এলাকা ‘লাথি ফরমেশন’ (Lathi Formaion) নামে পরিচিত একটি ভূ-গঠনের অংশ, যেখানে জুরাসিক যুগে ডাইনোসরের বসবাস ছিল বলে ধারণা করা হয়। এর আগেও এই এলাকায় উল্লেখযোগ্য জীবাশ্ম আবিষ্কার হয়েছে। ২০২৩ সালে ড. ইনখিয়া একটি ডাইনোসরের জীবাশ্মযুক্ত ডিম খুঁজে পেয়েছিলেন। আর ২০১৮ সালে ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার বিজ্ঞানীরা এখান থেকে ভারতের সবচেয়ে পুরোনো উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরের জীবাশ্ম খুঁজে পান।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

বিষয়:

ভারতবিজ্ঞান
