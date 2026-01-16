Ajker Patrika
রাজনীতি

জুমার নামাজ পড়ে দোয়া চাইলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শুক্রবার জুমার নামাজ পড়ে মুসল্লিদের কাছে দোয়া চাইলেন সাইফুল হক। ছবি: সংগৃহীত
শুক্রবার জুমার নামাজ পড়ে মুসল্লিদের কাছে দোয়া চাইলেন সাইফুল হক। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১২ (তেজগাঁও-রমনা) আসনের রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম। বিএনপির সমর্থন নিয়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল হকের নির্বাচনী তৎপরতা আলাদা করে নজরে পড়ছে।

আজ শুক্রবার তেজগাঁও জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের পর উপস্থিত মুসল্লিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন মোহাম্মদ সাইফুল হক। নামাজ শেষে তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন।

মোহাম্মদ সাইফুল হক মূলত বামপন্থী রাজনীতির পরিচিত মুখ হলেও এবারের নির্বাচনে তিনি বিএনপির পূর্ণ সমর্থনে ‘কোদাল’ প্রতীক নিয়ে লড়াই করছেন।

নামাজ ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির ১ নং সদস্য আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ার, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা আকবর খান, বিএনপি নেতা এল রহমান, জাতীয় মানবাধিকার সমিতির চেয়ারম্যান মো. মঞ্জুর হোসেন ঈসা, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নেতা কামাল আহমেদ আসাদ, তেজগাঁও থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান কবির, ইমাম উদ্দিন ভূইয়া ইমন, অ্যাডভোকেট দুলাল, আব্দুল হাইসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গণসংযোগকালে সাইফুল হক বলেন, ‘ঢাকা-১২ আসনের মানুষের সেবা করার সুযোগ পেলে এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করব।’

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় সংসদজাতীয় নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন

মাঘে বাড়ছে তাপমাত্রা, আরও কত বাড়বে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘে বাড়ছে তাপমাত্রা, আরও কত বাড়বে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

শূকর জবাইয়ে সহায়তা চেয়ে পোস্ট তরুণীর, পরদিনই হাজারো মানুষের ঢল

শূকর জবাইয়ে সহায়তা চেয়ে পোস্ট তরুণীর, পরদিনই হাজারো মানুষের ঢল

রাজধানীর উত্তরায় সাততলা ভবনে আগুন: একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত বেড়ে ৬

রাজধানীর উত্তরায় সাততলা ভবনে আগুন: একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত বেড়ে ৬

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

সম্পর্কিত

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘এনপিএ’র আত্মপ্রকাশ

নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘এনপিএ’র আত্মপ্রকাশ

খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভা, সপরিবারে উপস্থিত তারেক রহমান

খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভা, সপরিবারে উপস্থিত তারেক রহমান

জুমার নামাজ পড়ে দোয়া চাইলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক

জুমার নামাজ পড়ে দোয়া চাইলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন