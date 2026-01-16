জুমার নামাজ পড়ে দোয়া চাইলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১২ (তেজগাঁও-রমনা) আসনের রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম। বিএনপির সমর্থন নিয়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল হকের নির্বাচনী তৎপরতা আলাদা করে নজরে পড়ছে।
আজ শুক্রবার তেজগাঁও জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের পর উপস্থিত মুসল্লিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন মোহাম্মদ সাইফুল হক। নামাজ শেষে তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন।
মোহাম্মদ সাইফুল হক মূলত বামপন্থী রাজনীতির পরিচিত মুখ হলেও এবারের নির্বাচনে তিনি বিএনপির পূর্ণ সমর্থনে ‘কোদাল’ প্রতীক নিয়ে লড়াই করছেন।
নামাজ ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির ১ নং সদস্য আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ার, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা আকবর খান, বিএনপি নেতা এল রহমান, জাতীয় মানবাধিকার সমিতির চেয়ারম্যান মো. মঞ্জুর হোসেন ঈসা, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নেতা কামাল আহমেদ আসাদ, তেজগাঁও থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান কবির, ইমাম উদ্দিন ভূইয়া ইমন, অ্যাডভোকেট দুলাল, আব্দুল হাইসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
গণসংযোগকালে সাইফুল হক বলেন, ‘ঢাকা-১২ আসনের মানুষের সেবা করার সুযোগ পেলে এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করব।’
