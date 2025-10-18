আন্দোলনে দেশে না থাকায় জুলাই যোদ্ধাদের চিনতে সালাহউদ্দিন আহমদের ভুল হচ্ছে: নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। একই সঙ্গে ওই বক্তব্য প্রত্যাহারও করতে বলেছেন তিনি। আজ শনিবার রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন সাহেব গতকালকের ঘটনায় জুলাই যোদ্ধা যারা গতকালকে (শুক্রবার) আহত হয়েছে, তাদের ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের অনুসারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আমরা তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
গতকাল জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে অনুষ্ঠানস্থল সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অবস্থান নিয়েছিলেন ‘জুলাই যোদ্ধা’ নামে কয়েক শ ব্যক্তি। পরে পুলিশ পিটিয়ে তাঁদের বের করে দেয়। এরপর তাঁদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষও হয় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে।
সেই প্রসঙ্গে আজ শনিবার সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘যেসব বিশৃঙ্খলা হয়েছে, আমরা খোঁজ নিয়েছি, এটা তদন্তাধীন আছে। দেখা গেছে, এখানে জুলাই যোদ্ধাদের নামে কিছুসংখ্যক ছাত্র নামধারী উচ্ছৃঙ্খল লোক ঢুকেছে। সেটা ফ্যাসিস্ট সরকারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী বলে মনে করি। আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা বিভিন্ন ফাঁকফোকরে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করছে। এখানে কোনো সঠিক জুলাই বা অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কেউ থাকতে পারে না।’
সালাহউদ্দিন আহমদের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে তিনি (সালাহউদ্দিন আহমদ) দেশে ছিলেন না বলে জুলাই যোদ্ধাদের চিনতে তাঁর ভুল হতে পারে।’
নাহিদ বলেন, ‘তিনি ভুলবশত হয়তো তাঁর কাছে তথ্য না থাকার কারণে তিনি এ রকমটা বলেছেন। যেহেতু তিনি দীর্ঘদিন দেশে ছিলেন না। যেহেতু তিনি জুলাই অভ্যুত্থানের সময় দেশে ছিলেন না। রাজপথে ছিলেন না। সেহেতু হয়তো তিনি জানেন না যে কে রাজপথে ছিল। কারা লড়াই করেছে, কারা বুলেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।’
জুলাই আন্দোলনে আহত আতিকুল গাজীর কথা উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আতিকুল গাজী, যার হাত কাটা গিয়েছে; তাকে যখন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসর বলা হয়। যখন শহীদ মীর মুগ্ধের বাবাকে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসর বলা হয়। শহীদ ইয়ামিনের বাবাকে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসর বলা বলা হয়। সেটা আমাদের জন্য খুবই কষ্টের; খুবই বেদনাদায়ক। ফলে আমাদের আহ্বান থাকবে, তিনি তাঁর এই বক্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করবেন এবং জুলাইয়ের আহত যোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারদের কাছে ক্ষমা চাইবেন এবং তাদের সঙ্গে বসে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গল্পটা শুনবেন, ইতিহাসটা শুনবেন। কারা লড়াই করেছিল, কীভাবে লড়াই করেছিল, কীভাবে এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং আজকে আমরা এখানে কথা বলতে পারছি।’
