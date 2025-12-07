Ajker Patrika
রাজনীতি

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে চিকিৎসার জন্য নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভাড়া করা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি আগামী মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বেবিচকের একজন কর্মকর্তা জানান, উড়োজাহাজটিকে সকাল ৮টায় অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী খালেদা জিয়াকে নেওয়ার পর একই দিন রাত ৯টার দিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটির ঢাকা ত্যাগ করার কথা রয়েছে। তবে তিনি উল্লেখ করেন, খালেদা জিয়ার মেডিকেল টিমের মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে সময়সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে।

জানা গেছে, কাতার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জার্মানভিত্তিক এফএআই অ্যাভিয়েশন গ্রুপ থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ঢাকা–লন্ডন দীর্ঘ রুটের মেডিকেল ট্রান্সফারের জন্য উপযোগী এই বিশেষায়িত বিমান সব ধরনের জরুরি চিকিৎসা-সুবিধা নিয়ে আসছে।

খালেদা জিয়া এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন যেতে পারেন বুধবারখালেদা জিয়া এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন যেতে পারেন বুধবার

বিষয়:

লন্ডনবিএনপিঅ্যাম্বুলেন্সবিমানবন্দরবেবিচকখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

রাজনীতি

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৩: ৩৬
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

রাজধানীতে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। আজ রোববার এসব পরীক্ষার রিপোর্ট এসেছে। এতে তাঁর ‘স্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্যারামিটার’ ভালো অবস্থায় রয়েছে বলে তাঁর চিকিৎসক জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশ না করে এক চিকিৎসক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্যারামিটার ভালো কাজ করছে। উনার পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান শয্যার পাশে থেকে চিকিৎসার বিষয়গুলো সমন্বয় করছেন। তিনি বেশ কয়েক দিন দেশেই থাকবেন।’

খালেদা জিয়া কথা বলতে পারছেন কি না—জানতে চাইলে ওই চিকিৎসক বলেন, ‘কিছুটা বলার চেষ্টা করছেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। উনার ছোট ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই পুত্রবধূ সার্বক্ষণিক পাশে আছেন। তাঁদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা বলার চেষ্টা করেন।’

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচকখালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

বিষয়:

বিএনপিরাজধানীখালেদা জিয়াচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

রাজনীতি

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর হোটেল সারিনায় রোববার আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর হোটেল সারিনায় রোববার আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার) নীতিমালা রিভিউ (পর্যালোচনা) করা হবে। সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে কথা বলে নীতিমালা পরিবর্তন করা হবে। সাবেক আওয়ামী লীগ বা বর্তমান সরকারের যেসব নীতিমালা মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিপন্থী, সেগুলো আমরা অবশ্যই রিভিউ করব।’

রাজধানীর হোটেল সারিনায় আজ রোববার সেন্টার ফর টেকনোলজি জার্নালিজম (সিটিজে) আয়োজিত ‘এনইআইআর: বাস্তবায়ন কাঠামো, জাতীয় স্বার্থ এবং নাগরিক উদ্বেগ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।  

আমীর খসরু বলেন, ‘যে পণ্য সবার দরকার, সেটার দাম বেশি হতে হবে কেন? ৬৭ হাজার কোটি টাকা ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য বিনিয়োগ করেছে, তার ফল কী? উৎপাদনের নামে স্থানীয়ভাবে যারা মোবাইল ফোন অ্যাসেম্বল (সংযোজন) করে সুযোগ নিচ্ছে, তারা কতটুকু ভ্যালু অ্যাড (মূল্য সংযোজন) করছে? যারা ইনভেস্ট (বিনিয়োগ) করে ব্যবসা করছে, তারা প্রতিবছর ভ্যালু অ্যাড করছে কি না, সেগুলো দেখতে হবে। দুই পক্ষের ট্যাক্সের পরিমাণ সামঞ্জস্য আছে কি না, সেটা দেখতে হবে।’

বিএনপির এ নেতা বলেন, কোনো পলিসি সুনির্দিষ্ট সিন্ডিকেটের জন্য তৈরি করা হলে সেই ব্যবসা দাঁড়াতে পারে না। এভাবে মনোপলি (একচেটিয়া) ব্যবসার সুযোগ দিলে তারা সব ব্যবসায়ীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তারা অ্যাসেম্বলিংয়ের নামে এমনিতেই ৫০ শতাংশ সুযোগ বেশি নিচ্ছে। সেখানে অন্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ করে একক নিয়ন্ত্রণ নিলে এর ফলাফল ভালো হবে না।  

বৈঠকে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, যেকোনো নীতিমালা করার ক্ষেত্রে সেটা রাষ্ট্র ও জনগণের লাভ হচ্ছে কি না, সেটা সবার আগে বিবেচনা করতে হবে। সেই নীতিমালা সামগ্রিক স্বার্থে নাকি সুনির্দিষ্ট সিন্ডিকেটকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য করা হচ্ছে, সেটা দেখতে হবে। কারও পকেট ভারী করার জন্য নীতিমালা করা যাবে না।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্টাক্ট সেন্টারের (বাক্কো) সেক্রেটারি ফয়সল আলিম, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) সভাপতি আমিনুল হাকিম প্রমুখ।

বিষয়:

বিএনপিআমীর খসরু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

রাজনীতি

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুর স্ত্রী নাসিমা। ছবি: সংগৃহীত
প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুর স্ত্রী নাসিমা। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক এবং সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে ‘পরিকল্পিতভাবে হত্যা’ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর স্ত্রী ও সাবেক মহিলা কাউন্সিলর নাসিমা আক্তার কল্পনা। পাশাপাশি তিনি বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গঠিত স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে তৎকালীন এসবির প্রধান ও বর্তমান আইজিপি বাহারুল আলমের অপসারণ ও বিচারের দাবি করেছেন।

আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন।

প্রতিবাদ সভায় নাসিমা আক্তার কল্পনা বলেন, ‘আমি বহুবার বলেছি, আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীন তদন্ত কমিশন এখন প্রমাণ করেছে যে এটি ছিল পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। হাইকোর্টের চিকিৎসার নির্দেশ অমান্য করে তাঁকে রাজশাহী কারাগারে পাঠানো হয়। রিমান্ড ও নির্যাতনের কারণে তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে যায়। থেরাপির জন্য আদালতের আদেশ থাকলেও তা পালন করা হয়নি।’

নাসিমা আক্তার অভিযোগ করে বলেন, তাঁর পরিবারের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমনকি সন্তানের পড়াশোনার টাকাও এনবিআর থেকে তুলে নেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ-সমর্থিত স্থানীয় নেতা-কর্মীরা পিন্টুর জনপ্রিয়তায় আতঙ্কিত হয়ে তাঁকে প্রতিদিন ‘আটকে রাখার’ নির্দেশ দিত এবং একদিনের জন্যও তাঁকে কারাগার থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের সভাপতি রফিক আহমেদ ডলার বলেন, স্বাধীন তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে যে তৎকালীন সিআইডির কর্মকর্তারা, বিশেষ করে আব্দুল কাহহার আকন্দ, নূর মোহাম্মদ এবং বর্তমান আইজিপি বাহারুল আলম পিলখানা হত্যাকাণ্ড ও পিন্টুকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারে ভূমিকা রেখেছিলেন।

প্রতিবাদ সমাবেশে অ্যাডভোকেট সোহাগের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের সেক্রেটারি আলমগীর কবির সেলিম, সাবেক কাউন্সিলার বিএনপি নেতা মোহন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক এনামুল হক এনাম প্রমুখ।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডবিএনপিহত্যারাজনীতিবিদবিডিআরজাতীয় প্রেসক্লাব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

রাজনীতি

তাদেরকে তো ১৯৭১ সালেই দেখে নিয়েছে দেশের মানুষ— কাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯: ২৪
আজ রোববার খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও স্ক্রিনশট
আজ রোববার খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও স্ক্রিনশট

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘কিছু মানুষ বা কোনো কোনো গোষ্ঠীকে ইদানীং বলতে শুনছি—অমুককে দেখলাম, তমুককে দেখলাম, এবার তমুককে দেখুন। যাদের কথা তারা বলে, তাদেরকে তো দেশের মানুষ ১৯৭১ সালেই দেখেছে।’

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘যাদের কথা কেউ কেউ বলে যে, একবার দেখুন না, তাদেরকে দেশের মানুষ একাত্তরেই দেখেছে। তারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যাই করেনি, তাদের সহকর্মীরা মা-বোনদের ইজ্জত পর্যন্ত লুট করেছিল। এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে।’

আজ রোববার রাজধানীর খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচির সমাপনী বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কিছু নেতার কর্মকাণ্ডকে ইঙ্গিত করে তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা শুনেছি, একটি রাজনৈতিক দলের কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন জিনিসের টিকিট বিক্রি করে বেড়াচ্ছেন, বিভিন্ন জিনিসের নিশ্চয়তা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি একজন মুসলমান হিসেবে বুঝি, যেটার মালিক আল্লাহ, তা দেওয়ার কথা যদি আমি বলি, সেটা হচ্ছে শিরক। যারা এটা বলছে, তারা শিরক করছে।’

বিএনপি সরকার গঠনের সুযোগ পেলে কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে—সেই প্রতিশ্রুতিও দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির লাগাম টানতে না পারলে পুরো দেশ ও জাতি সংকটে পড়বে। যেকোনো মূল্যে দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির লাগাম টেনে ধরতে হবে।

তারেক রহমান আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ‘আমাদের সরকার গঠনের সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে আমাদের নজর দিতে হবে—দুর্নীতির লাগাম কীভাবে আমরা টেনে ধরব। আমরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি—বাংলাদেশে যদি দুর্নীতির লাগাম কেউ টেনে ধরতে পারে, তাহলে একমাত্র বিএনপির পক্ষেই সেটা সম্ভব।’

সামনে কঠিন সময় আসছে বলে সতর্কবার্তা দিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘গত এক বছরের বেশি সময় ধরে আমি বলে আসছি যে, আমাদের সামনের সময়গুলো কিন্তু খুব ভালো নয়। সামনে অনেক কঠিন সময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এই ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পারে দেশের জনগণ। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পারে বিএনপি। এই ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে গণতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র।

দেশকে স্বাধীন করতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এক কাতারে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, দেশকে সামনে নিয়ে যেতে হলে এবং মানুষকে ভালো অবস্থানে নিতে হলে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

বিষয়:

বিএনপিরাজধানীতারেক রহমানমুক্তিযুদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

আটকের পর পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করে পালাল মাদক কারবারি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় নামবে কখন, জানাল বেবিচক

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এনইআইআর নীতিমালা রিভিউ করা হবে: আমীর খসরু

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর