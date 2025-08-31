Ajker Patrika
নুরের ওপর হামলা পরিকল্পিত: রিজভী

ঢামেক প্রতিবেদক
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ফাইল ছবি

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর ‘পরিকল্পিত হামলা’ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

আজ রোববার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি নুরুল হক নুরকে দেখতে যান তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের রিজভী এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘নুরের ওপর বীভৎস আক্রমণ করা হয়েছে। পূর্বপরিকল্পিত ও টার্গেট করে তাঁকে আঘাত করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নুরকে মেরে ফেলা। তাঁর শরীরের আঘাতগুলো একটু ডানে-বামে লাগলে অনিবার্যভাবে মৃত্যু ছাড়া জীবিত পেতাম না। এর আগে নুরের ওপর ২২ বার হামলা হয়েছে। বগুড়া থেকে শুরু করে সে যেখানে গেছে, সেখানেই ফ্যাসিবাদী সরকারের হামলার শিকার হতে হয়েছে। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করছি।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘শুক্রবার নুর সেখানে কোনো সহিংসতা করেনি। এরপরও কার্যালয়ে ঢুকে আক্রমণ করা হয়েছে। ৫ আগস্টের পরাজিত শক্তি নানাভাবে বিষদাঁত বসানোর চেষ্টা করছে। ঘটনার সঙ্গে জি এম কাদের জড়িত আছেন কি না, জানি না। তারা আজকে বাংলাদেশের রাজনীতির কথা বলছে–অবাক কাণ্ড। যে লোক নির্বাচনের আগে ভারতে গিয়ে ফিরে আসার পর বলেন, তাদের অনুমতি ছাড়া কিছু বলা যাবে না, সেই লোক বাংলাদেশে রাজনীতি করে কীভাবে, রাজনীতির কথা বলে কীভাবে? এরা গভীর পানির ভেতর থেকে মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে।’

গণঅধিকার পরিষদ জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের যে দাবি তুলেছে, বিএনপি তার সঙ্গে একমত কি না—এ প্রশ্নের জবাবে রিজভী বলেন, ‘দল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।’

