Ajker Patrika
রাজনীতি

আপনারা বড় পাষাণ হৃদয়: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

নিজস্ব প্রতিবেদনে, ঢাকা 
আপনারা বড় পাষাণ হৃদয়: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। ফাইল ছবি

সদ্যবিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব তাঁকে নিয়ে হওয়া সমালোচনার বিষয়ে আক্ষেপ করেছেন। আজ বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের একটি সংবাদের ফটোকার্ড যুক্ত করে ফয়েজ আহমেদ লিখেছেন, ‘আপনারা যখন আমার তীব্র সমালোচনা করেন, তখন আমার কাছে দুটা অনুভূতি হয়।

১) আমি বেশ কিছু সংস্কার পুশ করেছি, যথেষ্ট কাজ করেছি এবং নতুন অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছি। যে লোকে কাজ করে না, এ জগতে তার কোনো সমালোচনা নাই।

২) আপনারা বড় পাষাণ হৃদয়। এই যে দুই শীর্ষ দুর্বৃত্তের খোয়াড়ে থাকা মন্ত্রণালয়ে আমাকে বসাইছেন, এক বারও কি ভাবেন! যে তারা কি পরিমাণ সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী, লবিস্ট/তদবিরকারী/টেন্ডারবাজ, কনসাল্ট্যান্ট, কর্মকর্তা এবং পোষা সাংবাদিক এখানে রেখে গেছে।’

ফয়েজ আহমদ আরও লিখেছেন, ‘আমাকে কী পরিমাণ ফায়ার ফাইটিং করতে হয়েছে, একবারও কি গভীরভাবে ভেবেছেন!’

সবকিছুর জন্য আল্লাহ এবং তার পাশের দাঁড়ানো সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ফয়েজ আহমদ। তিনি লিখেছেন, ’ সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ!

দুঃসময়ে আপনাদের অনেককেই পাশে পেয়েছি। নাইলে এই ভারী বোঝা আমি বইতে পারতাম না। আপনাদের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা আজীবন!’

বিষয়:

টেলিযোগাযোগসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমরাজনীতিবিদউপদেষ্টাঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

আপনারা বড় পাষাণ হৃদয়: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

আপনারা বড় পাষাণ হৃদয়: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

ভোটের আগেই আসন ভাগাভাগি করেছে দুই জোট: গাজী আতাউর

ভোটের আগেই আসন ভাগাভাগি করেছে দুই জোট: গাজী আতাউর

সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা এই সংসদের পবিত্র দায়িত্ব: জামায়াত আমির

সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা এই সংসদের পবিত্র দায়িত্ব: জামায়াত আমির

সরকারি দল জুলাইকে উপেক্ষা করেছে: জামায়াত আমির

সরকারি দল জুলাইকে উপেক্ষা করেছে: জামায়াত আমির