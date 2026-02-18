ভোটের আগেই আসন ভাগাভাগি করেছে দুই জোট: গাজী আতাউর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, বিএনপি ও জামায়াত জোট নির্বাচনের আগেই আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা, নিত্যপণ্যের দাম জনগণের নাগালে রাখা এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত স্বাগত মিছিল পূর্ব সমাবেশে এই নেতা এসব কথা বলেন।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘নির্বাচন হয়েছে লোক দেখানো। নির্বাচনী জালিয়াতি কিছুই নয়, সবকিছু পরিকল্পিত হয়েছে। টিআইবি রিপোর্টে বলা হয়েছে, নির্বাচন নিয়ে চরম অনিয়ম, জালিয়াতি হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন সততার পরিচয় দিতে গিয়ে চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এরপরও আমরা দেশের স্বার্থে ও জনগণের কল্যাণে সবকিছু মেনে নিয়েছি। কিন্তু নতুন সরকার শপথ ভঙ্গের মাধ্যমে জুলাই সনদকে অবজ্ঞা করেছে।’
গাজী আতাউর রহমান আরও বলেন, জুলাই সনদকে অস্বীকারে হ্যাঁ ভোট বাতিলের রিট করে বিগত সরকারের ন্যায় তারা আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে জুলাই অভ্যুত্থানকে অস্বীকার করছে।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘সরকার জনগণের সহযোগিতা চায় না। তারা চায় বিদেশিদের সহযোগিতা। আমরা বলেছি, সরকার ভালো কাজ করলে সহযোগিতা করব। কিন্তু জুলাই সনদকে অস্বীকার করলে, সংস্কার না মানলে আমরা নীরবে বসে থাকব না।’
সদ্যবিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব তাঁকে নিয়ে হওয়া সমালোচনার বিষয়ে আক্ষেপ করেছেন। আজ বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি।৪১ মিনিট আগে
জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে যেসব সংস্কার প্রস্তাব সামনে এসেছে, সেসব বাস্তবায়ন করা এই সংসদের পবিত্র দায়িত্ব—এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর মণিপুরে আয়োজিত এক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে তিনি এ কথা বলেন।৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা মনোনীত হয়েছেন। একই সঙ্গে দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের উপনেতা এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম চিফ হুইপ মনোনীত হয়েছেন।১ দিন আগে
দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যাত্রা শুরু করলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর নেতৃত্বে তারুণ্য, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মিশেলে মন্ত্রিসভার সদস্যরা গতকাল মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দেড় বছর পর দেশ ফিরল গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায়।১ দিন আগে