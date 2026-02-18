Ajker Patrika
রাজনীতি

ভোটের আগেই আসন ভাগাভাগি করেছে দুই জোট: গাজী আতাউর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, বিএনপি ও জামায়াত জোট নির্বাচনের আগেই আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা, নিত্যপণ্যের দাম জনগণের নাগালে রাখা এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত স্বাগত মিছিল পূর্ব সমাবেশে এই নেতা এসব কথা বলেন।

গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘নির্বাচন হয়েছে লোক দেখানো। নির্বাচনী জালিয়াতি কিছুই নয়, সবকিছু পরিকল্পিত হয়েছে। টিআইবি রিপোর্টে বলা হয়েছে, নির্বাচন নিয়ে চরম অনিয়ম, জালিয়াতি হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন সততার পরিচয় দিতে গিয়ে চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এরপরও আমরা দেশের স্বার্থে ও জনগণের কল্যাণে সবকিছু মেনে নিয়েছি। কিন্তু নতুন সরকার শপথ ভঙ্গের মাধ্যমে জুলাই সনদকে অবজ্ঞা করেছে।’

গাজী আতাউর রহমান আরও বলেন, জুলাই সনদকে অস্বীকারে হ্যাঁ ভোট বাতিলের রিট করে বিগত সরকারের ন্যায় তারা আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে জুলাই অভ্যুত্থানকে অস্বীকার করছে।

গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘সরকার জনগণের সহযোগিতা চায় না। তারা চায় বিদেশিদের সহযোগিতা। আমরা বলেছি, সরকার ভালো কাজ করলে সহযোগিতা করব। কিন্তু জুলাই সনদকে অস্বীকার করলে, সংস্কার না মানলে আমরা নীরবে বসে থাকব না।’

