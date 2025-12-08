Ajker Patrika
এক দিনে বিএনপির ১০ লাখ ভোট কমে গেছে— বরিশালে হেনস্তার পরদিন ব্যারিস্টার ফুয়াদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ৫০
বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বাগবিতণ্ডা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বাগবিতণ্ডা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে বিএনপি নেতা–কর্মীদের হাতে হেনস্তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ সোমবার বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, বিএনপির একটি ক্ষুদ্রাংশের ‘অভদ্র আচরণে একদিনেই সারা দেশে বিএনপির কমপক্ষে ১০ লাখ ভোট কমে গেছে’। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিএনপির জন্য ‘রাজনৈতিক ক্ষতি’ ডেকে আনতে পারে।

বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ফুয়াদ বলেন, ‘আপনাদের একাংশ— খুবই সংক্ষিপ্ত একটা ফ্যাকশন— যে আচরণটা করছে, তাতে প্রত্যেকদিন আপনাদের হাজার হাজার ভোট কমছে। শুধু গতকালকের ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা যা দেখেছেন তাতে বাংলাদেশে নূন্যতম একদিনে ১০ লাখ ভোট কমে গেছে সারা বাংলাদেশে। আপনারা যদি আপনাদের এই অভদ্র একাংশ— খুবই ছোট অল্প কয়টা মানুষকে— নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আগামী নির্বাচনে আপনারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন। কারণ এই ক্রিমিনালদেরকে নিয়ে কিন্তু আপনাদের ভোট চাইতে যাইতে হবে।’

গতকাল রোববার বরিশালের বাবুগঞ্জে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনে গিয়ে বিএনপির নেতা–কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন ব্যারিস্টার ফুয়াদ। ঠিকাদারের কাছে বিএনপির নেতা–কর্মীরা চাঁদা দাবি করছেন, অভিযোগ তোলার পর বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। একপর্যায়ে ‘ভুয়া, ভুয়া’ বলে ধাওয়া দিলে ফুয়াদ দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

এলাকাভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ তুলে ফুয়াদ বলেন, ‘আমাদের নেতাদেরকে বলছে যে, এখন পর্যন্ত ঢুকতে দিতেছি, নির্বাচনের আগের দিন আর এলাকায় আসবেন না। যেটা আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে আমরা দেখেছি এবং বিএনপির একাংশের আচরণ ঠিক একই রকমভাবে নব্য আওয়ামী ফ্যাসিবাদের মত মনে হচ্ছে।’

ভিডিও ফুটেজের কথা তুলে তদন্ত দাবি করে তিনি বলেন, ‘ভিডিও ফুটেজ আছে— কারা উসকানি দিয়েছে সবাইকে চিনি। বিএনপিকে বলছি, তদন্ত করুন, দায়ীদের দলীয় শৃঙ্খলায় আনুন। যা যা করা দরকার এর দায় আপনাদের।’

ঘটনার সময় পুলিশ কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে দাবি করেন এবি পার্টির ফুয়াদ বলেন, ‘গতকালকে আমার সাথে যেটা হয়েছে, পুলিশ তো কোনো কিছু করে নাই। তাহলে ভোটকেন্দ্রের সময় আমাকে–আমার লোকদের সময় তাড়িয়ে দিবে না নির্বাচনের দিন, তার কি গ্যারান্টি আছে? যারা দায়িত্ব পালন গতকালকে করল না, তাঁরা তো নির্বাচনের দিনও এই দায়িত্বটা পালন করবেন না। কারণ বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, আমার ক্যারিয়ারের কি হবে? আমার পোস্টিং এর কি হবে? আমাকে তো বান্দরবনে পোস্টিং করে দিবে। তাহলে একই ভয় যদি আপনার এই মাসে থাকে, একই ভয় তো নির্বাচনের দিনও থাকবে। তাহলে আপনি ভালো নির্বাচন কীভাবে করবেন? অতএব সেই জায়গাতে আমাদের নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ব্যাপারটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।’

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়াবরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

গত দুই মাস ধরে দলের কর্মীদের ওপর নিয়মিত হামলা–হেনস্তা চলছে অভিযোগ যুয়াদ বলেন, ‘আমাকে বলতেছে, আমাদের নেতাদেরকে বলছে যে, এখন পর্যন্ত ঢুকতে দিতেছি, নির্বাচনের আগের দিন আর এলাকায় আসবেন না। কোন দোকানে কয়টা রামদার অর্ডার দেওয়া হয়েছে— এগুলো পর্যন্ত বলতেছে আমাদেরকে।’

তিনি বলেন, ‘নপির একাংশের আচরণ ঠিক আওয়ামী ফ্যাসিবাদের মত মনে হচ্ছে। এক মাসে কিন্তু শীত যাবে না। আজকে আমার দল ছোট। আজকে হয়তো আপনি মনে করছেন আমার হাজার হাজার লোক ওয়ার্ডে ইউনিয়নে নাই। আপনারাও কিন্তু ছোট দল ছিলেন। আপনারা বড় দল হয়েও কিন্তু গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগরে ফালাইতে পারেন নাই।’

‘আপনারা গতকালকে যেটা দেখেছেন, আমি গত দুই মাস থেকে রেগুলার বেসিসে এই অভিজ্ঞতা শিকার হচ্ছি। আমার নেতাকর্মীদের ক্যাম্পেইনে মারধর করতেছে, হাসপাতালে ভর্তি হইতেছে, থানায় যাচ্ছে, মামলা নিচ্ছে না। এক্সাক্টলি আমরা আওয়ামী লীগের আমলে যেগুলো দেখেছি। প্রশাসন ধরে নিয়েছে, এটাই হচ্ছে রুলস অফ দ্য গেম যে যখন আওয়ামী লীগ থাকবে তখন আমরা সবাই আওয়ামী লীগ হয়ে যাব, যখন বিএনপি আসবে অথবা থাকবে তখন আমরা বিএনপি হয়ে যাব। একটা রাষ্ট্র তো এইভাবে হতে পারে না।’

বিএনপিবরিশালসংবাদ সম্মেলনজেলার খবরএবি পার্টি
রাজধানীতে মা-মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা, গৃহকর্মী পলাতক

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লিব লিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

আজকের রাশিফল: অনলাইনে বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, অতি উত্তেজনা পেটে গ্যাস বাড়াবে

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ১১
নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বাংলাদেশ এলডিপি বিলুপ্ত করে নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন দলটির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটিতে যোগ দেন সেলিম।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানিসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এর মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেলিমকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা জানিয়েছে বিএনপি। তিনি লক্ষ্মীপুর–১ আসন থেকে প্রচার চালিয়ে আসছেন।

বিএনপিতে যোগ দিয়ে শাহাদাত হোসেন সেলিম জানান, ছাত্রদল থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন বিএনপির রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় ছিলেন। চট্টগ্রাম ও রামগঞ্জে দলের নির্দেশে কাজ করেছেন। যদিও পরিস্থিতির কারণে একসময় বিএনপি থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল। তবে হৃদয়ে সব সময় বিএনপিকেই ধারণ করেছেন তিনি।

এলডিপি বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগদানকে ‘ঘরে ফেরা’র সঙ্গে তুলনা করেন সেলিম। বিএনপির নীতিনির্ধারকদের তিনি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এলডিপি থেকে যেসব নেতা–কর্মী বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের যেন যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়।

যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ এলডিপি বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগদান একটি বড় ও সাহসী সিদ্ধান্ত। বক্তব্যের শেষে তিনি ঘোষণা দেন, শাহাদাত হোসেন সেলিমের অবদান বিবেচনা করে তাঁকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, এলডিপি বিলুপ্ত করে শাহাদাত হোসেন সেলিম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বিএনপিতে যোগদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। আন্দোলন-সংগ্রামে সেলিমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ সময় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বিএনপির শক্তি বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

বিএনপিমনোনয়নজাতীয় নির্বাচন
গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ৪০
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তারেক রহমান। ছবি: ফোকাস বাংলা
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তারেক রহমান। ছবি: ফোকাস বাংলা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিগত ১৬ বছরে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পরেও সেটির কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে আমরা যা দেখেছি, দুঃখজনক হলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে কেন জানি মনে হচ্ছে, সেটির বোধ হয় পরিবর্তন হয়নি। এটির পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।’

আজ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্বাচনকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন তারেক রহমান। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ব্যক্তিগত প্রার্থীর চেয়ে দলের প্রতীকই আসল। নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ভাইরে তুমি তো প্রার্থীর জন্য কাজ করছ না, তুমি তো তোমার ধানের শীষের জন্য কাজ করছ। এখানে প্রার্থী মুখ্য নয়, এখানে মুখ্য হচ্ছে তোমার দল বিএনপি, এখানে মুখ্য হচ্ছে ধানের শীষ, এখানে মুখ্য হচ্ছে দেশ।’

তারেক রহমান স্বীকার করেন, কোনো কোনো এলাকায় পছন্দের প্রার্থী হয়তো মনোনয়ন পাননি বা প্রার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কম থাকতে পারে। তবুও তিনি নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিগত পছন্দ ভুলে দলের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

তারেক রহমান গণতন্ত্রের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ‘বিগত যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি, কেন করেছি? কারণ, সেখানে কোনো জবাবদিহি ছিল না। মানুষ বেঁচে আছে কি মরে যাচ্ছে, তার কোনো জবাবদিহি ছিল না।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মতে, একমাত্র গণতন্ত্র সমাজে, দেশে ও রাষ্ট্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে। সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে একমাত্র নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার।

তারেক রহমান গত বছরের ৫ আগস্টের আন্দোলনের মূল কারিগর হিসেবে দেশের সাধারণ মানুষকে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, চব্বিশের আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড দেশের মানুষ।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, একজন গৃহবধূ; মুদিদোকানি; রিকশা, ভ্যান ও সিএনজি অটোরিকশাচালক; বাসের হেলপার; জনতা; মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের ছাত্র—সবাই ছিলেন ওই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড। তিনি বলেন, ওই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড শিশুরাও।

তরুণসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। তোমরা যদি এগিয়ে আসো, তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হও, তাহলে এ দেশের সামনে একটি ভবিষ্যৎ আছে। তা না হলে একটি ভয়াবহ কিছু হয়তো অপেক্ষা করছে।’

অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় অন্য নেতারা বক্তব্য দেন। তারেক রহমান খাল খনন, পরিবেশ উন্নয়ন, বর্জ্য অপসারণ, ক্রীড়ার উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারত্ব দূরীকরণ, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্বাস্থ্য কার্ডসহ বিএনপির বিভিন্ন পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সেগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন।

বিএনপিঅভ্যুত্থাননির্বাচনতারেক রহমানজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড
২০০ আসনে জিতলেও জাতীয় সরকার গঠন করবে জামায়াত: শফিকুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ০৫
সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ২০০ আসনে জয়ী হলেও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াত আমির বলেন, ‘আগামী পাঁচটা বছর দেশের স্থিতিশীলতা, ইকোনমি ফিরিয়ে আনা, আইনের শাসন সমাজে কায়েম করা এবং সমাজ থেকে দুর্নীতিকে নির্মূল করা বা বিদায় দেওয়া—এর জন্য প্রয়োজন আমাদের একটি জাতীয় সরকারের। আমরা নির্বাচিত হলে সেই সরকারটাই গঠন করব। আমরা যদি ২০০ আসনেও বিজয়ী হয়ে যাই, তারপরেও আমরা এটি করব।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানতে চেয়েছে, ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কী রকম আছে। একই দিনে সাধারণ নির্বাচন এবং গণভোট যদি একই দিনে হয় সেখানে কোনো সমস্যা হবে কিনা? আমরা বলেছি যে, আমাদের দেশের মানুষ ততটা এখনো কনশাস না। এজন্য একই দিনে দুটো নির্বাচন হলে দুটো নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমরা বলেছিলাম, দুটো নির্বাচন আলাদা আলাদা হওয়া উচিত। সে দাবি এখনো আমাদের আছে।’

শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘তারা (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) আমাদের ম্যানিফেস্টোতে কিছু জিনিস দেখতে চান। আমরা বলেছি, অলরেডি এগুলো আমরা ইনক্লুড করে নিয়েছি। তারা বাংলাদেশকে একটা ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ দেখতে চান। আমরা তাদের বলেছি, আল্লাহ তা আলার ইচ্ছা এবং জনগণের ভালোবাসায় আমরা নির্বাচিত হলে সেই ইনক্লুসিভ বাংলাদেশই আমরা গড়ব। আমরা কোনো দলকেই বাদ দেব না।’

এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা ধর্মকে কখনো ব্যবহার করিনি, করব না। ধর্ম আমাদের চিন্তার, কলিজার অংশ। আমরা ধর্ম নিয়েই কাজ করি, ধর্মকে ব্যবহার করি না।’

জামায়াত আমির যোগ করেন, ‘ধর্ম ব্যবহার কে করে সেটা আপনারা ভালো বোঝেন। নির্বাচনের সময় নতুন করে যাঁরা বেশি বেশি নামাজ শুরু করেন, যাঁরা টুপি পরেন, তসবিহ হাতে নিয়ে ঘোরান, ধর্মকে তাঁরাই বোধ হয় ব্যবহার করেন। আমরা কিন্তু সারা বছর তসবিহ হাতে নিয়ে ঘুরাই না। আমরা তসবিহ বুকে নিয়ে ঘুরাই। আমরা আমাদের কাজগুলো আমাদের বিশ্বাসের আওতায় করতে চাই।’

নির্বাচনজামায়াতে ইসলামী
আখতারের উদ্দেশে জামায়াতের বিবৃতিকে ‘মিথ্যাচার’ বলল এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে উদ্দেশ করে গতকাল রোববার জামায়াতে ইসলামী ‘অসত্য, মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এনসিপি এই বিবৃতিকে ‘বাস্তবতাবিবর্জিত, রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত এবং জনমত বিভ্রান্ত করার স্পষ্ট অপচেষ্টা’ বলে অভিহিত করেছে।

আজ সোমবার এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেল সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৬ ডিসেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ন্যাশনাল প্রফেশনালস অ্যালায়েন্স (এনপিএ)-এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেন সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনার প্রমাণ-নির্ভর যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ তথ্যসম্মত ও দায়িত্বশীল।

এনসিপি সেই মন্তব্যের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ তুলে ধরে জানিয়েছে, ২৭ নভেম্বর পাবনার ঈশ্বরদী থানায় নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে গুলি চালানো তুষার মণ্ডল জামায়াতে ইসলামীর কর্মী। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি নিশ্চিত করেছে এবং তাঁকে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার করেছে। এনসিপি মনে করে, এমন স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতা অস্বীকার করা কেবলই সত্য গোপন ও দায় এড়ানোর নিন্দনীয় অপচেষ্টা।

জাতীয় নাগরিক পার্টি মনে করে, জামায়াতে ইসলামী ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশে বিভাজন, ঘৃণা ও সহিংসতার রাজনীতি উসকে দিচ্ছে। গত বছরের ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশে যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে, তাকে গ্রহণ না করে জামায়াত পুরোনো সহিংস ও আধিপত্যবাদী রাজনীতির পথে ‘নতুন খেলোয়াড়’ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করছে, যা দেশের স্থিতিশীলতার জন্য একটি অশুভ সংকেত।

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াতআখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

এনসিপি বলেছে, সহিংসতা, অস্ত্র নির্ভরতা ও ধর্মের অপব্যবহার কখনোই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। দলটি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলকে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে, জাতীয় নাগরিক পার্টি জামায়াতে ইসলামীকে সত্য, শান্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
