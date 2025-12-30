Ajker Patrika
রাজনীতি

বিএনপির সব পদ থেকে রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯: ২৭
রুমিন ফারহানা। ছবি: সংগৃহীত
রুমিন ফারহানা। ছবি: সংগৃহীত

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও সিদ্ধান্ত অমান্যের কারণে রুমিন ফারহানাকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

দলীয় সূত্র জানায়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রুমিন ফারহানা বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তবে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি মনোনয়ন পাননি। এরপরও তিনি দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি তিনি নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করেন, যা বিএনপির গঠনতন্ত্র ও দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে মনে করছে দলটি।

এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত রুমিন ফারহানার কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এর আগে তিনি বিভিন্ন বক্তব্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, রুমিন ফারহানা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে পরিচিত এবং বিএনপির রাজনীতিতে আন্তর্জাতিকবিষয়ক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর বহিষ্কারের ঘটনায় দলটির রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দায় শেখ হাসিনা এড়াতে পারে না: রাশেদ খান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাশেদ খান। ফাইল ছবি
রাশেদ খান। ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দায় কোনোভাবেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা এড়াতে পারেন না বলে মন্তব্য করেছেন সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খান।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

রাশেদ খান বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে আমাদের ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এর দায় কোনোভাবেই শেখ হাসিনা এড়াতে পারে না। আওয়ামী লীগ এমন একটি পাপিষ্ঠ দল। এই দল জনগণের ওপরে দমন-পীড়ন করেছে।’

রাশেদ খান বলেন, ‘আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে ১৬ বছর ক্ষমতায় ছিল এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শুধু তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী রেখেছিল। সেখানে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করেছে যে নেত্রী সুস্থ অবস্থায় কারাগারে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন অভ্যুত্থানের পরে, আমরা দেখেছি তিনি হুইলচেয়ারে করে ফিরে এসেছেন। আমাদের কাছে কোনোভাবে এটি প্রত্যাশিত ছিল না। আমরা যাকে হারিয়েছি, তার মতন মানুষকে আমরা আর কখনোই ফিরে পাব—এটি আমরা মনে করি না।’

রাশেদ খান বলেন, ‘আমরা পুরো বাংলাদেশের মানুষ আজকে শোকাহত, মর্মাহত। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে তিনি তত দিন পর্যন্ত আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন, যত দিন না পর্যন্ত খুনি শেখ হাসিনার বিচার হয়। খুনি শেখ হাসিনা দিল্লিতে পালিয়ে আছে। দেখেন, তার জন্য কিন্তু বাংলাদেশে কাঁদার মানুষ নাই। কিন্তু আজকে বেগম খালেদা জিয়া বিদায় নিয়েছেন, সারা বাংলাদেশের মানুষ আজকে তাঁর জন্য কাঁদছে। আজকে পুরো বাংলাদেশ স্থবির হয়ে আছে। আজকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে শোক।’

বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা ঘরে-ঘরে, মসজিদে-মসজিদে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করেন। তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক ছিলেন। তিনি ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের প্রতীক ছিলেন। তিনি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই শিখিয়েছেন। তিনি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে আমাদের লড়াই শিখিয়েছেন। তিনি একজন গৃহিণী থেকে যেভাবে আন্তর্জাতিক মানের একজন নেতায় পরিণত হয়েছিলেন, বিশ্বে এটি বিরল। আমরা এ রকম নেত্রীকে পেয়ে গর্বিত।’

বেগম খালেদা জিয়ার জন্য আজ পুরো জাতি শোকাহত। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাকে বেহেশতে নসিব করেন।

রুমিন ফারহানাসহ আরও যাঁদের বহিষ্কার করল বিএনপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রুমিন ফারহানাসহ আরও যাঁদের বহিষ্কার করল বিএনপি

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নয় নেতাকে বহিষ্কার করেছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এ তথ্য জানান।

বহিষ্কৃতদের মধ্যে রয়েছেন—বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মোহাম্মদ শাহ আলম, হাসান মামুন ও আব্দুল খালেক। এছাড়া কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের মহাসচিব তরুণ দে, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক সাইফুল আলম নীরব, সিলেট জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ (চাকসু মামুন) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কৃষিবিদ মেহেদী হাসান পলাশকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় তাঁদের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিস্কার করা হলো।

বিএনপির সব পদ থেকে রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কারবিএনপির সব পদ থেকে রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কার

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯: ৩০
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক সরকারপ্রধান বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন নেতা।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এক শোকবার্তায় জানায়, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বেগম খালেদা জিয়ার অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) শোকবার্তায় উল্লেখ করে, স্বৈরতন্ত্র ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। দীর্ঘ কারাবাস, নির্যাতন ও চিকিৎসাবঞ্চনার মধ্যেও তাঁর আপসহীন অবস্থান জনগণের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে জানায় সংগঠনটি।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতীক ছিলেন। এক-এগারোপরবর্তী গণতান্ত্রিক উত্তরণে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, খালেদা জিয়াকে কখনো প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে দেখা যায়নি। তাঁর জনপ্রিয়তার মধ্যেও অহংকার ছিল না। সত্যিকার অর্থে জাতি একজন অভিভাবককে হারিয়েছে।

এদিকে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এক শোকবার্তায় বলেন, গণতন্ত্র ও বহুদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শোকবার্তায় বলেন, দেশের কল্যাণে তাঁর আজীবন সংগ্রাম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে।

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত শোকবার্তায় মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন এক বিবৃতিতে বলেন, এরশাদবিরোধী আন্দোলনসহ দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁকে লড়াকু ও দৃঢ়চেতা নেত্রী হিসেবে উল্লেখ করে দলটি গভীর শোক জানায়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন স্বাক্ষরিত শোকবার্তায় বলা হয়, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন আপোষহীন। তাঁর শূন্যতা দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব আল্লামা সাজেদুর রহমান শোকবার্তায় বলেন, ইসলামী মূল্যবোধ, সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্যবাদবিরোধী রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে।

জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম, সদস্যসচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেল এক বিবৃতিতে বলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ভোটাধিকারের সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

ঢাকাস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি এ এইচ এম ফারুক, সিনিয়র সহসভাপতি মিতায়ন চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন ভূইয়া এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা পার্বত্যবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

সমাজকল্যাণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেন, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী শোকবার্তায় বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্র সুসংহতকরণ ও বহুদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ ও পরিচালনা পর্ষদ বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব শোক প্রকাশ করে বলেন, নারী শিক্ষা, এসএমই খাত ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিকাশে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, বেগম খালেদা জিয়া আজ মঙ্গলবার ভোর আনুমানিক ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন আরিফ সোহেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ০১
আরিফ সোহেল। ছবি: সংগৃহীত
আরিফ সোহেল। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আরিফ সোহেল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করেছেন। সংগঠনটির যুগ্ম সদস্যসচিবের পদে থাকা এই তরুণ নেতা ফেসবুকে দীর্ঘ এক বিবৃতির মাধ্যমে তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

বিবৃতিতে আরিফ সোহেল এনসিপির বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং গণমানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লড়াই চালিয়ে যেতে প্রথাগত রাজনীতির বাইরে গিয়ে পুনরায় জনগণের কাতারে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে আরিফ সোহেল আজকের পত্রিকাকে জানান, তিনি এনসিপি নেতাদের ইতিমধ্যে মৌখিকভাবে পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন।

২০১৭ সাল থেকে বিপ্লবী ধারণা নিয়ে একটি গ্রুপে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করা আরিফ সোহেল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে ‘বৈপ্লবিক’ রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি ‘রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন’ ও পরে ‘গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি’র প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। জুলাইয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়, তখন তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন।

আরিফ সোহেল তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, ৫ আগস্ট একটি পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হলেও আমলাতন্ত্র ও বৈদেশিক শক্তির ষড়যন্ত্রে পরিস্থিতি ‘নেগোশিয়েটেড সেটেলমেন্ট’ বা আপস-রফার দিকে গড়ায়।

পদত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে আরিফ সোহেল এনসিপির বর্তমান অবস্থানকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, ‘জুলাইয়ের রক্তক্ষয়ী গণসংগ্রামের উদর থেকে প্রসব হওয়া নতুন গণরাজনীতি ও তৃতীয় শক্তিকে জাতীয় নাগরিক কমিটির বাতাবরণে সংগঠিত করা সম্ভব হয়নি।’

তাঁর মতে, জুলাই অভ্যুত্থানের ফলে যে ‘রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী’ তৈরি হয়েছিল, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এনসিপি ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে বিভাজন আবার ফিরে এসেছে এবং ফ্যাসিবাদের দোসররা রাষ্ট্রকে পুনরায় গণবিরোধী করার সুযোগ পাচ্ছে।

পুরোনো ধারার দলগুলোর কঠোর সমালোচনা করে ওই ফেসবুক পোস্টে আরিফ সোহেল বলেন, ‘প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ক্ষমতার কুরসীটাই প্রধান। রাষ্ট্রের চরিত্র যতো গণবিরোধীই থাকুক না কেন, তাতে এদের কিছুই আসে যায় না।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘জাতীয় নাগরিক কমিটি বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত পুরোনো দলগুলোর সাথে আপসরফা করে পুরানো ক্ষমতার রাজনীতিতেই প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে, যা জুলাইয়ের গণশক্তির আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী।’

পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে আরিফ সোহেল তাঁর পূর্বতন সহকর্মীদের প্রতি শুভকামনা জানিয়েছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, গণমানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি ও তাঁর কমরেডরা এখন থেকে প্রথাগত সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে সরাসরি সাধারণ মানুষের পক্ষে কাজ করবেন।

বিবৃতির শেষে তিনি দেশবাসীর কাছে দোয়া ও শুভেচ্ছা কামনা করে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগানে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

