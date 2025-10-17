Ajker Patrika
জুলাই জাতীয় সনদের ৫ নম্বর দফা সংশোধনের যে প্রস্তাব দিলেন সালাহউদ্দিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ১৮
সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ জুলাই জাতীয় সনদের পাঁচ নম্বর দফা সংশোধনের জন্য তাঁর প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। আজ শুক্রবার সকালে তিনি তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শেয়ার করা এক স্ট্যাটাসে তিনি এই অবস্থান তুলে ধরেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদের ৫ নং দফা নিম্নলিখিত ভাবে সংশোধিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ, ছাত্র গণঅভ‍্যুত্থান-২০২৪ এ আওয়ামী লীগ ফ‍্যাসিস্ট বাহিনী এবং তাদের অনুগত কতিপয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিরীহ নিরস্ত্র আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর হানাদার বাহিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়।’

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও লেখেন, ‘তবে জনগণের প্রতিরোধের মুখে হানাদার বাহিনীর কিছু লোকও প্রাণ হারায় (তারা গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক)। জনতার আদালতে তাদের বিচার হয়ে গেছে। সুতরাং যৌক্তিক কারণে তাদের বিচার গণঅভ্যুত্থানের যুদ্ধের ময়দানে সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাই ৫ নং দফা নিম্নলিখিত ভাবে সংশোধন করা উচিত।’

জুলাই জাতীয় সনদের পাঁচ নম্বর দফা সংশোধনের প্রস্তাব তুলে ধরে সালাহউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, ‘গণঅভ্যুত্থানপূর্ব বাংলাদেশে ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানকালে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী কতিপয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবার, আহত বীর যোদ্ধাদের যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান যেমন মাসিক ভাতা, সুচিকিৎসা, পুনর্বাসন ব্যবস্থা এবং শহীদ পরিবার ও আহত বীর যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।’

বিএনপিআন্দোলনঅভ্যুত্থানআওয়ামী লীগসালাহউদ্দিন আহমদজুলাই সনদ
