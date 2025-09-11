জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন: ফয়জুল করীম

যশোর ও ঝিকরগাছা প্রতিনিধি
জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছে (বাংলাদেশকে) বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যশোরের ঝিকরগাছা বিএম হাইস্কুল মাঠে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
গণ-অভ্যুত্থানে গণহত্যার বিচার, পিআর পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে এই জনসভার আয়োজন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঝিকরগাছা উপজেলা শাখা।
ফয়জুল করীম বলেন, দক্ষিণপন্থীদের বিস্তারে বিএনপির আজ মন খারাপ। এই দক্ষিণপন্থীরাই জীবনভর বিএনপিকে ভোট দিয়েছে। সেই দক্ষিণপন্থীদের সম্মান ইজ্জত রক্ষা করতে পারেনি তারা। জিয়াউর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নের কথা বলে ধোঁকা দিয়েছে। জিয়াউর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়ন করার বক্তব্য দিয়ে খালেদা জিয়া প্রথম ক্ষমতায় গিয়ে দেশকে তিনবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। দ্বিতীয়বার জিয়াউর রহমানের আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি ক্ষমতায় গিয়ে আরও দুবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়।
‘জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে আর কতবার ক্ষমতায় যেতে চান’—প্রশ্ন রেখে ফয়জুল করীম বলেন, এ দেশের মানুষ আর চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, চাঁদাবাজকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভোট দেবে না।
‘কারেন্ট ফেল করে; কিন্তু হাতপাখা ফেল করে না’ মন্তব্য করে ইসলামী আন্দোলনের এ নেতা বলেন, ‘যারা ধানের শীষের প্রার্থী হয়, তারা নিজেরা ধান কাটতে পারে না। যারা নৌকায় নির্বাচন করে, তারা নৌকা চালাতে পারে না। যারা লাঙ্গল নিয়ে নির্বাচন করে, তারা নিজেরা লাঙ্গল চালাতে পারে না। এসব মার্কা গরিবের; কিন্তু যারা নির্বাচন করে, তারা একজনও গরিব না। তাদের কথার সঙ্গে প্রতীকের কোনো মিল নাই। কিন্তু হাতপাখায় যে নির্বাচন করে, সে ঘোরাতে পারে। যারা সমর্থন করে, তারাও ঘোরাতে পারে।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঝিকরগাছার সভাপতি আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য দেন দলটির শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক শোয়াইব হোসেন, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল, জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম আবরাব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ যশোরের সভাপতি মিয়া আব্দুল হালিম, সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী সরদার প্রমুখ।
