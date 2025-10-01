Ajker Patrika
> রাজনীতি

এনসিপির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন ১০ নেতা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন ১০ জন নেতা। তাঁদের দলের অন্য সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের অনুমোদন সাপেক্ষে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি হয়।

আজ বুধবার এনসিপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রংপুর বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছেন ড. আতিক মুজাহিদ, রাজশাহীতে ইমরান ইমন, সিলেটে এহতেশাম হক, ময়মনসিংহে আশেকিন আলম ও ঢাকায় সাইফুল্লাহ হায়দার। ফরিদপুর অঞ্চলের দায়িত্ব পেয়েছেন নিজাম উদ্দীন, চট্টগ্রামে এস এম সুজা উদ্দীন, কুমিল্লা অঞ্চলে মো. আতাউল্লাহ, খুলনায় ফরিদুল হক ও বরিশালে অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী এক মাসের মধ্যে এই সম্পাদকদের সব জেলা ও মহানগরের আহ্বায়ক কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হলো।

বিষয়:

রাজনীতিবিদরাজনৈতিক দলএনসিপি
এলাকার খবর
