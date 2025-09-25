Ajker Patrika
চাপের কারণে এনসিপিকে শাপলা দিতে সাহস পাচ্ছে না ইসি: সারজিস

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারে এনসিপির জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মৌলভীবাজারে এনসিপির জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আইনগত বাধা না থাকার পরও কোনো চাপের কারণে এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দেওয়ার সাহস করতে পারছে না নির্বাচন কমিশন—এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মৌলভীবাজারে এনসিপির জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সারজিস আলম বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি (জাপা) বাংলাদেশের ভবিষ্যতে আর কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না, তাদের দলকে নিষিদ্ধ করতে হবে ও দলের বিচার করতে হবে।

এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘আইনগত বাধা না থাকার পরও কোনো চাপের কারণে এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দেওয়ার সাহস করতে পারছে না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এটা তাদের ব্যর্থতা, তারা এটুকু সাহস দেখাতে পারছে না। যদি একান্তই তাদের কষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা তো সাদা শাপলা চেয়েছি, লাল শাপলা চেয়েছি।’

সংসদ নির্বাচনের প্রতীকের তালিকায় নেই শাপলা, স্থগিত নৌকা— ইসির প্রজ্ঞাপনসংসদ নির্বাচনের প্রতীকের তালিকায় নেই শাপলা, স্থগিত নৌকা— ইসির প্রজ্ঞাপন

নিউইয়র্কের হেনস্তা প্রসঙ্গ এনসিপির এ মুখ্য সংগঠক বলেন, ‘ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দানকারীদের নিয়ে সরকার যখন সফরে গিয়েছে, তখন সরকারের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এটা সরকার নেয়নি, এটা গাফিলতি।

এটা সীমাবদ্ধতা, এটার দায় সরকারকে স্বীকার করতে হবে। আমরা চাই, পরে দায় বহন করা বিবৃতি দিয়েই যেন পদক্ষেপ শেষ না হয়ে যায়। সরকারকে স্পষ্ট এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা সেটার দিকে তাকিয়ে আছি।’

এ সময় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক এহতেশাম হক, যুগ্ম সদস্যসচিব প্রীতম দাস, মৌলভীবাজার জেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়ক ফাহাদ আলমসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভীবাজারনির্বাচন কমিশনসারজিস আলমএনসিপি
