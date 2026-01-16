বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে মাহমুদুর রহমান মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে গেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাকিব আনোয়ার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সাকিব আনোয়ার বলেন, ‘উনার (মান্না) গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা রয়েছে। হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। অতীতে ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, তাই এখন বুকে ব্যথা করায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। এখন চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।’
