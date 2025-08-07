Ajker Patrika
> রাজনীতি

সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে: রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত মাসুমা বেগমের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত মাসুমা বেগমের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ঘোষণাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ‘রমজানের আগে নির্বাচন দিয়ে সরকার জনগণের দাবি ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে।’

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত মাসুমা বেগমের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

রিজভী বলেন, নির্বাচন কমিশনে প্রধান উপদেষ্টার চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দেশের জনগণ একটি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করে। ভোট নিরপেক্ষ হতে সব ধরনের সার্বিক সহযোগিতার করবে বিএনপি।

এনসিপি নেতাদের কক্সবাজার ভ্রমণ প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, তারা যেকোনো জায়গায় যেতেই পারে। কিন্তু সে বিষয় নিয়ে লুকোচুরির কিছু নেই। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ফ্যাসিবাদ পতনের আন্দোলনে যারা মূল ভূমিকা পালন করেছে, তাদের কাছ থেকে দেশের জনগণ কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র ও লুকোচুরি আশা করে না।

মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত মাসুমা বেগমের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত মাসুমা বেগমের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, সামনের দিনে জনগণ দেশে এমন শাসন ব্যবস্থা দেখতে চায়, যেখানে সরকারের প্রতি ক্ষেত্রে জবাবদিহি থাকে। জবাবদিহি না থাকলে দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

এ সময় নিহত মাসুমার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ‘আমরা বিএনপি’ পরিবার। একইসঙ্গে নিহতের ছেলে আব্দুল্লাহর পড়ালেখার দায়িত্ব নেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিএনপিবিধ্বস্তনির্বাচনরাজনীতিবিদবিমানপ্রধান উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

ভারতের ওপর শুল্ক আরও ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করলেন ট্রাম্প

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

বিজয় র‍্যালির ভোগান্তির জন্য বিএনপির দুঃখ প্রকাশ

বিজয় র‍্যালির ভোগান্তির জন্য বিএনপির দুঃখ প্রকাশ

রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ‘একান্তে চিন্তাভাবনা করতে’ কক্সবাজারে গিয়েছিলাম, নোটিশের জবাবে নাসীরুদ্দীন

রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ‘একান্তে চিন্তাভাবনা করতে’ কক্সবাজারে গিয়েছিলাম, নোটিশের জবাবে নাসীরুদ্দীন

সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে: রিজভী

সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে: রিজভী

জামায়াতকে একাত্তরের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান দুদুর

জামায়াতকে একাত্তরের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান দুদুর