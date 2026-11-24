দেশের সার্বভৌমত্বে কেউ আঘাত হানলে জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে: রিজভী
দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর কেউ আঘাত হানলে জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। তিনি আরও বলেন, ‘অনেক রক্তের বিনিময়ে গণতন্ত্রের যে যাত্রা শুরু হয়েছে, তা কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না। বাংলাদেশের মানুষ কখনো স্বৈরশাসন মেনে নেয়নি।’
আজ মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ও মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে এসব কথা বলেন রিজভী।
ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের আগুন সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
সমাবেশে রিজভী আরও বলেন, যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ, অগ্নিসংযোগ ও মানুষ হত্যার মতো কর্মকাণ্ডে উসকানি দিতে পারে, তারা জনগণের বন্ধু হতে পারে না, দেশের বন্ধু হতে পারে না। আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই দলটিকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়েছে।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের নেতারা বিদেশে বসে বাংলাদেশে বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছেন, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অর্থ পাঠাচ্ছেন। কিছু সন্ত্রাসী ও কিশোরকে টাকা দিয়ে গাড়িতে আগুন দেওয়া, বাড়িঘরে পেট্রল ছিটিয়ে অগ্নিসংযোগ এবং বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজি করানো হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রায় ৭৫টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি।
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিএনপির তিনজন নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন। সীমান্তের ওপারে অবস্থান করে যাঁরা এসব কর্মকাণ্ডে উসকানি দিচ্ছেন, এসব হত্যাকাণ্ডের দায় শেখ হাসিনাকে নিতে হবে।
ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের নেতাদের প্রসঙ্গ তুলে রিজভী বলেন, ভারত প্রায়ই দাবি করে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তারা হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু পেট্রাপোলে আওয়ামী লীগের চার নেতার সঙ্গে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার দুই ঘণ্টা বৈঠকের ঘটনা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এটি একটি অশুভ ইঙ্গিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বক্তব্যের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, বাংলাদেশের আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তিনি কীভাবে রাষ্ট্রীয় বিমানে দেশে ফেরার কথা বলেন? আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তাঁর উচিত ছিল আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা।
রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ বরাবরই ক্ষমতাকে নিজেদের বাপ-দাদার সম্পত্তি মনে করেছে। ক্ষমতায় এসে তারা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন, হত্যা, দুর্নীতি ও লুটপাট চালিয়েছে। মেগা প্রকল্পের নামে অর্থ আত্মসাৎ করে দলের নেতারা বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন এবং সেই অর্থ বিদেশে পাচার করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।
তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে বাকশাল পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ১৭ বছর ধরে দুঃশাসন চালিয়ে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিরোধী দল, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার হরণের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের শাসন পরিচালনা করেছে।
তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার ঐক্য এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে আধিপত্যবাদ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যারা জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে আসবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিএনপি সব সময় প্রস্তুত রয়েছে।
মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু, ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম দলের সভাপতি ইশরাক হোসেনসহ মুক্তিযোদ্ধা দলের ও মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।