Ajker Patrika
> রাজনীতি

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটি ইসলামি দল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে: রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৩
রমনা কালীমন্দিরে দুর্গাপূজা পরিদর্শন শেষে কথা বলেন রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
রমনা কালীমন্দিরে দুর্গাপূজা পরিদর্শন শেষে কথা বলেন রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটি ইসলামি দল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর রমনা কালীমন্দিরে দুর্গাপূজা পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন তিনি।

রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটি ইসলামি দল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। জামায়াতে ইসলামী কোনো স্বাধীন রাজনৈতিক দল নয়। তারা অন্য কোনো দেশের দলের শাখা হিসেবে কাজ করে। বিএনপির কোনো কিছু বদলাতে হয় না। বিএনপির পরিচয় এ দেশের মানুষ।’

রিজভী বলেন, ‘বিএনপির তরফ থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় শুভেচ্ছা। কোনো সম্প্রদায় যখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করে, তখন ওই সম্প্রদায়ের বড় উৎসব সবার উৎসবে পরিণত হয়। উৎসব কখনো বিভাজন করে না। উৎসব মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যের বার্তা দেয়। এসব উৎসবের দিনে আমরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাই।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘ধর্ম আলাদা হলেও আমাদের জাতিসত্তা এক। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন আমাদের সবার। সেখানে ধর্মের কোনো দেয়াল নেই। শেখ হাসিনা ক্ষমতার জন্য বিভাজন তৈরি করেছিলেন। তবে আমাদের মাঝে কোনো বিভাজন নেই। এটাই বাংলাদেশের সৌন্দর্য। সব ধর্মের মানুষ এক সাথে কাজ করছে বলেই সব চক্রান্ত নস্যাৎ করা যাচ্ছে।’

রিজভী বলেন, ‘নানা ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। প্রত্যন্ত এলাকায় অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। পূজার এই সময়টাকে তারা কাজে লাগাতে ব্যস্ত। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই মদদ বহু আগে থেকেই দিয়ে আসছে একটি পক্ষ। দেশের এক ইঞ্চি জমির প্রতি যদি কেউ কুনজর দেয়, তবে তার চোখ ফুটো করে দেওয়া হবে।’

বিষয়:

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীদুর্গাপূজাজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটি ইসলামি দল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে: রিজভী

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটি ইসলামি দল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে: রিজভী

তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে

তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে

পাল্টে যাচ্ছে জামায়াতের লোগো

পাল্টে যাচ্ছে জামায়াতের লোগো

সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে ইইউর সহযোগিতা চান জামায়াত আমির

সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে ইইউর সহযোগিতা চান জামায়াত আমির