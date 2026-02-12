দুপুর পর্যন্ত ভোট পড়ার হার কম, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফল মানা হবে না: মির্জা আব্বাস

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা–৮ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মির্জা আব্বাস বলেছেন, এখন পর্যন্ত অর্থাৎ ১২টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত নির্বাচন পরিবেশ শান্ত আছে, ভালো আছে। তবে নির্বাচনে ভোটের টার্ন আউট কম। আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল। তবে এখনো হয়নি। তবে এর পরের পরিবেশ কেমন হবে সেটা এখন বলতে পারছি না।
আজ বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে গণমাধ্যমে এসব কথা বলেন তিনি।
নাসির উদ্দিন পাটওয়ারীর এজেন্ট ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মির্জা আব্বাস বলেন, ‘ওদের পোলিং এজেন্টই ছিল না। অনেক কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি তারা। আর ঢুকতে না দেওয়া সেটা তো আমার দোষ না। আমি এখন আসলাম এখানে।’
নির্বাচনী জেতার বিষয়ে ১০০ ভাগ আশাবাদী তিনি। কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফল মেনে নেওয়া হবে না বলে জানান তিনি।
এখনো ভোট দেননি ঢাকা-৮ আসনের জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করার পর বিকেলের দিকে নিজের ভোট দেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানান তিনি। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর পুরানা পল্টন...৩৪ মিনিট আগে
বিএনপির দ্বিচারিতা করছে বলে অভিযোগ করে আসিফ মাহমুদ বলেন, তারেক রহমান ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে বললেও তাঁদের অনেক নেতা কর্মী ‘না’ ভোটের প্রচারণা করছে। এটা তাঁদের রাজনৈতিক দ্বিচারিতা। তবে, আশা করি ‘হ্যাঁ’ ভোট পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বিপুল ভটে জয়ী হবে।১ ঘণ্টা আগে
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, আমরা রিপোর্ট পেয়েছি—কিছু কিছু জায়গায় দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। বরিশালের ভোলায় গতকাল আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর ব্যাপক হামলা হয়েছে। আমাদের এজেন্টদের কাজ করতে দেওয়া হয়নি। তারা কাগজপত্র প্রস্তুত করার সময় সংঘাতের সৃষ্টি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান জানিয়েছেন, ধানের শীষের বিজয়ী প্রতিটি প্রার্থী যেন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তিনি নিজে নেবেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান তিনি।৩ ঘণ্টা আগে