বিএনপির দাবি তোলা উচিত, একাত্তরে ধর্ষণ–গণহত্যার জন্য জামায়াতকে নিষিদ্ধ করতে হবে: আলাল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০২৪ সালে ও তার আগে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য আওয়ামী লীগের মতোই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা, ধর্ষণ ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞের দায়ে জামায়াতে ইসলামীকেও নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও দলের কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল।

শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ‘স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অপরিহার্য’ শীর্ষক মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে এ দাবি জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

আলাল বলেন, ‘বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি তোলা উচিত, চব্বিশ এবং আগের গণহত্যা, নির্মম নির্যাতন–নিপীড়ন, ভোটাধিকার হরণ—এসবের জন্য যদি আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হতে পারে, তাহলে একাত্তরে গণহত্যা, ধর্ষণ, নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কারণে জামায়াতে ইসলামীকেও নিষিদ্ধ করতে হবে, তাদের কার্যক্রমকেও নিষিদ্ধ করতে হবে। একই অপরাধে দুই রকমের বিচার হতে পারে না। প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকের এই কথাটা বলতে চাই।’

তিনি বলেন, যদি আওয়ামী লীগের মতো একই ধরনের অপরাধে জামায়াতের বিচার না হয়, তাহলে সেটা হবে ইতিহাসের প্রতি অবিচার।

এই বিএনপি নেতা দাবি করেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে বিএনপিই একমাত্র শক্তি। অথচ এই শক্তিকেই দুর্বল করার ষড়যন্ত্র চলছে। সরকার নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে নির্বাচনের নামে প্রক্রিয়া চালালেও জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মনে করেছে, দেশের সব অনাচারের মূলে সংবিধান। কিন্তু সমস্যার মূল সংবিধান নয়— ক্ষমতার অপব্যবহার ও জনগণের ভোটাধিকার হরণ। শেখ হাসিনার ১৬–১৭ বছরের শাসনে এই অন্যায়, নির্যাতন, দুর্নীতি ও অর্থপাচারই হয়েছে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা।

জামায়াত প্রসঙ্গে আলাল আরও বলেন, আজকে জামায়াত তাদের পোশাক-চেহারা, আচরণ পাল্টে নতুন রূপে হাজির হয়েছে। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈঠক করছে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য বিএনপিকে আক্রমণ করা। এই বহুরূপীদের চেহারা জনগণ চিনে ফেলেছে।

জামায়াতের জন্য ভালো খবরও আছে মন্তব্য করে তিনি একটি গল্পের অবতারণা করে বলেন, ‘মুরগির বাচ্চারা মুরগিকে দুঃখ করে বলছে, মা মানুষের এত সুন্দর সুন্দর নাম। আমাদের তো কোনো নাম হয় না কেন, আমরা এতগুলো বাচ্চা তোমার? উত্তরে মুরগি বলছে, না না তোমাদেরও নাম হয়। বাচ্চারা বলে, কোথায় নাম হয়? মা বলে, তোমরা মারা গেলে পরে তোমাদের নাম হয় চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন রোস্ট, চিকেন বার্গার, চিকেন তন্দুরি— দেখ কত সুন্দর সুন্দর নাম!’

আলাল বলেন, ‘জামায়াতও মরার পরে জামায়াতের নাম হবে, তার আগে হবে না। এদেশের মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করবে না। পঁচাত্তরের চেতনা আমাদেরকে সেটাই শিখিয়েছে। স্বাধীনতার পক্ষের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল যে ধারণা, মূল যে রূপরেখা, সেটা হৃদয়ে লালন করে শহীদ জিয়াউর রহমান বীরোত্তম, তাঁর নেতৃত্বে হয়েছে পঁচাত্তরের ৭ই নভেম্বর।’

