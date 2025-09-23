Ajker Patrika
> রাজনীতি

আখতার হোসেনের ওপর হামলায় গণসংহতি আন্দোলনের নিন্দা ও প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আখতার হোসেনের ওপর হামলায় গণসংহতি আন্দোলনের নিন্দা ও প্রতিবাদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গণসংহতি আন্দোলন। আজ মঙ্গলবার দলের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল এক যৌথ বিবৃতিতে এই নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্র সফরের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব যাঁদের ছিল, তাঁদের একই সঙ্গে তাঁর সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা। কিন্তু এই হামলার ঘটনা প্রমাণ করে, তাঁরা সফররত রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।’

নেতারা বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণের ওপর ১৫ বছর ধরে এক ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করা আওয়ামী লীগ যে নিপীড়ক চরিত্র বহাল রেখেছিল, এই ধরনের আক্রমণ বারবার হওয়া তারই প্রকাশ। একই সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন অংশ বিশেষভাবে আমলাতন্ত্রে কোনো সংস্কার ছাড়াই ফ্যাসিবাদের সহযোগীদের বহাল রাখা এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখছে, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানাই ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে কাজ করতে, যাতে ফ্যাসিবাদীরা নতুন করে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে ও বিভক্তির সুযোগ নিতে না পারে।’

তাঁরা অবিলম্বে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের দূতাবাসের উদ্যোগে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

বিষয়:

প্রতিবাদগণসংহতি আন্দোলনহামলারাজনৈতিক দলবিবৃতিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

সিপিবির কংগ্রেস: ৪৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত, নেতৃত্ব ঠিক হবে কাল

সিপিবির কংগ্রেস: ৪৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত, নেতৃত্ব ঠিক হবে কাল

আখতার হোসেনের ওপর হামলায় গণসংহতি আন্দোলনের নিন্দা ও প্রতিবাদ

আখতার হোসেনের ওপর হামলায় গণসংহতি আন্দোলনের নিন্দা ও প্রতিবাদ

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে