Ajker Patrika
রাজনীতি

আগামীকাল জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অধিবেশন না ডাকলে রাজপথে যাবে ১১ দল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৫৩
১১ দলীয় ঐক্যের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকের পর কথা বলছেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল সমন্বয়ক হামিদুর রহমান আযাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় সংসদের আগামীকালের অধিবেশনে সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন ডাকা না হলে আন্দোলনে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোট। দলগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয়, এ জন্য ২৮ মার্চ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে।

আজ শনিবার এসব কথা জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ১১ দলীয় ঐক্যের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক হামিদুর রহমান আযাদ।

এর আগে আজ সকালে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১১ দলীয় ঐক্যের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘আমরা আজকে বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামীকাল যদি সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য অধিবেশন না ডাকে, তাহলে আমরা রাজপথে যেতে বাধ্য হব। শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বৈঠক ডেকে কর্মসূচি দেব।’

হামিদুর রহমান আযাদ আরও বলেন, ‘একই দিনে দুটো নির্বাচন হয়েছে। “হ্যাঁ” ভোট জয়যুক্ত হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব এটা বাস্তবায়ন করা। ভোট দুটো অনুযায়ী দুটি সাধারণ অধিবেশন ডাকার নিয়ম, কিন্তু ডেকেছে একটি। বিএনপির সদস্যরা সংবিধান সংস্কারের শপথ নেয়নি। অথচ তারা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে। একই দিনে গণভোটও চেয়েছেন, গণভোটের পক্ষে “হ্যাঁ” ভোট চেয়েছেন, শেষে এসে মানলেন না—এটা জাতির সঙ্গে প্রতারণা।’

হামিদুর রহমান বলেন, ইতিমধ্যে সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। ঢালাওভাবে দলীয়করণ হচ্ছে, প্রশাসনিক রদবদল হচ্ছে—এগুলো আরেকটি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কৌশল।

