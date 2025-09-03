এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে চাই: রিজভী

দোহার (ঢাকা) প্রতিনিধি
আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গত ১৬ বছরে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছে। আমরা জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে চাই। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকার দোহার উপজেলার জয়পাড়া কালেমা চত্বরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে রিজভী আরও বলেন, ‘সরাসরি ভোট হবে নাকি আনুপাতিক ভোট হবে—এসব জনগণ জানে না, বোঝেও না। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আগ্রহ হারিয়েছিল মানুষ। আমরা সেই অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই।’
ঢাকা-১ আসনের প্রসঙ্গ টেনে রিজভী বলেন, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খন্দকার আবু আশফাককে ভোটের আগেই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি ডাকসু নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা করে বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক। ছাত্রসমাজকে তাদেরই ভোট দিতে হবে।
রুহুল কবির রিজভী আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আর আওয়ামী লীগ বারবার গণতন্ত্র হত্যা করেছে। হাসিনার বাবা বাকশাল কায়েম করেছিলেন, সেখান থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন শহীদ জিয়া।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি দেওয়ান সালাহউদ্দিন বাবু, নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. তমিজ উদ্দিন, জেলা কৃষক দলের সভাপতি জুয়েল মোল্লা, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আবুল হাসেম ব্যাপারী প্রমুখ।
আলোচনা সভা শেষে জয়পাড়া কালেমা চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি জয়পাড়া থানার মোড় হয়ে করমআলীর মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
