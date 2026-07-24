অসুস্থতার অজুহাতে যেন সাহাবুদ্দিন বিদেশে পালাতে না পারেন: নাহিদ ইসলাম

অসুস্থতার অজুহাতে সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন যেন বিদেশে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে জন্য সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ শুক্রবার গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতসহ পাঁচ দফা দাবিতে নেত্রকোনা পৌরসভায় জুলাই পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন।
নাহিদ ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘নির্বাচিত হওয়ার পরপরই ফ্যাসিস্টের দোসর রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা দরকার ছিল। বিএনপি এখন পরিকল্পনামাফিক রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিয়েছে। এ খেলা আমরা বুঝি। অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে এই ফ্যাসিস্টের দোসর রাষ্ট্রপতি সেইফ এক্সিট বা বিদেশে যাতে পালাতে না পারে, সে জন্য সজাগ থাকতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রপতিকে গ্রেপ্তার করতে হবে।’
হাওর এলাকার দুর্দশার কথা উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আজ সারা দিন আমরা হাওর এলাকা ঘুরেছি। হাওরে যাতায়াতব্যবস্থা নাজুক, নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজে এখনো কার্যক্রম শুরু হয়নি। একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেটা অচল হয়ে আছে। দ্রুত এসব নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হাওর বাংলাদেশের সম্পদ। এই হাওর নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বঞ্চিত হাওরবাসীর উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।’
পথসভায় এনসিপি উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, নেত্রকোনা পৌরসভায় এনসিপির মেয়র প্রার্থী মো. সোহাগ মিয়া প্রিতম, জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা খান তালাত মাহমুদ রাফিসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন।
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