জুলাই সনদে কোনো নোট অব ডিসেন্ট থাকবে না: নাহিদ ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ২৭
ইউনিভার্সিটি টিচার্স ফোরামের (ইউটিএফ) আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইউনিভার্সিটি টিচার্স ফোরামের (ইউটিএফ) আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের তৈরি জুলাই জাতীয় সনদে উচ্চকক্ষ গঠন ও সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের ভূমিকা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান মনোনয়ন প্রক্রিয়াসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে একাধিক রাজনৈতিক দলের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ রয়েছে। সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়নের যে চূড়ান্ত সুপারিশ দিয়েছে, সেখানে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ রাখা হয়নি। এটি নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বিএনপি।

তবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘জুলাই সনদে কোনো নোট অব ডিসেন্ট থাকবে না। দ্রুতসময়ের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করে নির্বাচনের দিকে যাব।’

আজ শুক্রবার দুপুরে বাংলা একাডেমিতে ইউনিভার্সিটি টিচার্স ফোরামের (ইউটিএফ) আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ বলেন, ‘জুলাই সনদের যে পথে রয়েছি, সেটা বাস্তবায়ন হবে। সনদ বাস্তবায়নের আদেশ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দিতে হবে। সনদে কোনো নোট অব ডিসেন্ট থাকবে না। আশা করব, দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করে নির্বাচনের দিকে যাব।’

শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে না পারলে রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয় মন্তব্য করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বেকারত্ব দূর করতে হলে শিক্ষা খাতে হাত দিতে হবে আগে। সেখানে সংস্কার আগে করতে হবে। আমরা যদি শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে না পারি, তাহলে রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়।’

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা ছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। তারা ব্যর্থ হলেও আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।’

জুলাই অভ্যুত্থানে শিক্ষকদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বিগত ১৬ বছর দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতেই শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া হতো। ফ্যাসিবাদী কাঠামো বাংলাদেশে এখনো রয়ে গেছে। ব্যক্তি ও সমাজের চিন্তার পরিবর্তন ছাড়া ফ্যাসিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়।’

নাহিদ ইসলামএনসিপিজুলাই সনদ
