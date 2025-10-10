Ajker Patrika
> রাজনীতি

সব উপদেষ্টাই তো বিদেশি নাগরিক: রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আশুগঞ্জের তালশহর এএআই উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির জনসভায় রুমিন ফারহানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আশুগঞ্জের তালশহর এএআই উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির জনসভায় রুমিন ফারহানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, সেফ এক্সিটের কথা কী আর বলব, প্রত্যেকটা উপদেষ্টাই তো বিদেশি নাগরিক।

আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের তালশহর এএআই উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুমিন ফারহানা এ কথা বলেন।

রুমিন ফারহানা বলেন, উপদেষ্টারা দেশে গন্ডগোল লাগলে বিদেশে চলে যেতে পারবেন। পারবেন না আপনি, পারব না আমি। আমাদের কোনো দেশে ভিসা লাগানো নাই। সরকারকে অনুরোধ করি, এমন কোনো কাজ করবেন না, এমন কোনো অপকর্মে জড়াবেন না, এমন কোনো দুর্নীতি করবেন না, এমন কোনো ওয়াদা করবেন না, যেটার কারণে আপনার সেফ এক্সিটের প্রয়োজন হতে পারে। কাজ করবেন স্বচ্ছতা, সততা ও দেশপ্রেম বজায় রেখে, যাতে সেফ এক্সিটের কথা চিন্তা করতে না হয়।’

জনসভায় উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াবিএনপিআশুগঞ্জরুমিন ফারহানাউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ট্রাম্পের আশাভঙ্গ, শান্তিতে নোবেল জিতলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

সম্পর্কিত

সব উপদেষ্টাই তো বিদেশি নাগরিক: রুমিন ফারহানা

সব উপদেষ্টাই তো বিদেশি নাগরিক: রুমিন ফারহানা

ইসলামি শক্তিকে ক্ষমতায় আনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এ জন্য পিআর দরকার: চরমোনাই পীর

ইসলামি শক্তিকে ক্ষমতায় আনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এ জন্য পিআর দরকার: চরমোনাই পীর

জুলাই সনদকে ইতিবাচকভাবে দেখছে বিএনপি: রিজভী

জুলাই সনদকে ইতিবাচকভাবে দেখছে বিএনপি: রিজভী

ডিসেম্বরের মধ্যেই গণভোট চাই: রাশেদ প্রধান

ডিসেম্বরের মধ্যেই গণভোট চাই: রাশেদ প্রধান