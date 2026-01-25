চট্টগ্রামে দেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ‘ইয়ুথ পলিসি টকে’ তারেক রহমান

দীর্ঘ ২০ বছর পর নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে গতকাল রাতে চট্টগ্রামে এসেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লুতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইয়ুথ পলিসি টক। অনুষ্ঠানে তারেক রহমান শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশ গড়ার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তরুণদের পরামর্শ গ্রহণ করেন তিনি।
পলিসি টক শেষে বেলা সাড়ে ১১টায় তিনি চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেবেন। এরপর যাত্রাপথে ফেনীতে পাইলট স্কুল খেলার মাঠে, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠ, সোয়াগাজী ডিগবাজির মাঠ ও দাউদকান্দি উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে পৃথক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেবেন। এরপর নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে যোগ দেবেন।
দিনভর কর্মসূচি শেষে তারেক রহমান ঢাকার গুলশানে নিজস্ব বাসভবনে ফিরে যাবেন। সিলেট সফরের মতো এই সফরেও বিএনপির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতারা তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন।
চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠ ও আশপাশের এলাকা এরই মধ্যে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রায় এক বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জড়ো হয়েছেন দলটির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা।১৯ মিনিট আগে
ডা. শফিকুর বলেন, ‘এই সবকিছুর জন্য একটা পরিবর্তন দরকার। বস্তাপচা রাজনীতিকে বলা দরকার, তোমাদের লাল কার্ড। এর জন্য দরকার একটা অর্থবহ সংস্কার। এই জন্য আমাদের প্রথম ভোটটা হবে গণভোটে “হ্যাঁ”। গণভোটে “হ্যাঁ” মানে হলো আজাদি, “না” বলা মানে হচ্ছে গোলামি।৪ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘অতীতে রাষ্ট্র শাসন করা কোনো দল বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না, দুর্নীতি করেনি। একটি দল দুর্নীতিতে চারবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। আমরা দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে এসব হবে না, সে কথা জোর দিয়ে বলতে পারি।’১০ ঘণ্টা আগে
ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের পক্ষ থেকে ভারতের জনগণকে শুভেচ্ছা জানান এবং ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।১১ ঘণ্টা আগে