Ajker Patrika
রাজনীতি

চট্টগ্রামে দেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ‘ইয়ুথ পলিসি টকে’ তারেক রহমান

চবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ৩৭
চট্টগ্রামে দেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ‘ইয়ুথ পলিসি টকে’ তারেক রহমান

দীর্ঘ ২০ বছর পর নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে গতকাল রাতে চট্টগ্রামে এসেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লুতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইয়ুথ পলিসি টক। অনুষ্ঠানে তারেক রহমান শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশ গড়ার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তরুণদের পরামর্শ গ্রহণ করেন তিনি।

পলিসি টক শেষে বেলা সাড়ে ১১টায় তিনি চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেবেন। এরপর যাত্রাপথে ফেনীতে পাইলট স্কুল খেলার মাঠে, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠ, সোয়াগাজী ডিগবাজির মাঠ ও দাউদকান্দি উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে পৃথক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেবেন। এরপর নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে যোগ দেবেন।

দিনভর কর্মসূচি শেষে তারেক রহমান ঢাকার গুলশানে নিজস্ব বাসভবনে ফিরে যাবেন। সিলেট সফরের মতো এই সফরেও বিএনপির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতারা তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন।

বিষয়:

বিএনপিচট্টগ্রামতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

শটগান কেনার আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের সেই বিএনপি নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

শটগান কেনার আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের সেই বিএনপি নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ

কারাফটকেই মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ দেখতে হলো ছাত্রলীগ নেতার

ভোলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

ভোলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব: জামায়াত আমির

আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব: জামায়াত আমির

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে তারেক রহমান: পলোগ্রাউন্ডে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ব্যাপক সমাগম

চট্টগ্রামে তারেক রহমান: পলোগ্রাউন্ডে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ব্যাপক সমাগম

চট্টগ্রামে দেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ‘ইয়ুথ পলিসি টকে’ তারেক রহমান

চট্টগ্রামে দেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে ‘ইয়ুথ পলিসি টকে’ তারেক রহমান

আধিপত্যবাদের চিহ্ন বাংলাদেশে রাখা হবে না: ডা. শফিকুর রহমান

আধিপত্যবাদের চিহ্ন বাংলাদেশে রাখা হবে না: ডা. শফিকুর রহমান

একটি দল দুর্নীতিতে ৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল: শফিকুর

একটি দল দুর্নীতিতে ৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল: শফিকুর