কেনেডি বিমানবন্দরের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে মামলা করেছেন, জানালেন আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুলিশের হাতে আটক যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
নিউইয়র্কে হামলা ও ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টায় (বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা) জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরের পাশে পোর্ট অথরিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থানায় আখতার হোসেন এ মামলা করেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এনসিপির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এক ভিডিওবার্তায় এ তথ্য জানান আখতার।

ভিডিওবার্তায় আখতার হোসেন বলেন, ‘এয়ারপোর্টে হামলার পরে আজ সন্ধ্যায় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা আবার হোটেলের লবিতে এসেছিল হামলা করার উদ্দেশ্যে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত এনসিপির সদস্যরা ও আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাদের প্রতিহত করেন এবং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে পুলিশের ইনভেস্টিগেশন অফিসার এসে মামলা করার জন্য আমাদের পরামর্শ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এয়ারপোর্টের খুব কাছের যে থানা রয়েছে, সেখানে গিয়েছি। যারা সেদিন আমাদের ওপর হামলা করেছিল, হত্যাচেষ্টা করেছিল এবং থ্রেট দিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে আমরা এখানে মামলা করেছি।’

জানা গেছে, মামলায় দুজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৫ থেকে ২০ জন অজ্ঞাতনামা হামলাকারীর কথাও বলা হয়েছে। আখতারের অভিযোগ, ওই দিনের হামলার পরও এয়ারপোর্টের লবিতে ও অন্যান্য জায়গায় এই ব্যক্তিরা নানাভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করছেন।

বিষয়:

মামলাযুক্তরাষ্ট্রহামলাআওয়ামী লীগএনসিপি
