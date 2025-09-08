নুরকে যেকোনো দিন ছুটি, পুরোপুরি সুস্থ হতে লাগবে ৪-৬ সপ্তাহ: ঢামেক পরিচালক

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থা আগের থেকে আরও উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে তাঁর ভাইরাসজনিত জ্বর হয়েছে। তা সেরে গেলে যেকোনো দিন ছাড়পত্র দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে পরিচালকের কক্ষে এসব কথা বলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
পরিচালক বলেন, ঘটনার দিন নুরুল হক নুরকে হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিসহ কয়েকজন চিকিৎসক দ্বারা একটি বোর্ড গঠন করে তার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ওনার যেটা সমস্যা হচ্ছিল নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছিল, সেখান থেকে রক্ত পড়ছিল। পরের দিন রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিল। চোয়ালের হাড় ফ্র্যাকচার ছিল। ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগবে। চোখের রক্ত জমাট ছিল, সেটাও নেই। দৃষ্টিশক্তিকে কোনো সমস্যা নেই।
পরিচালক বলেন, ‘আমরা মাথার ইনজুরি নিয়ে বেশি চিন্তায় ছিলাম। প্রথম সিটিস্ক্যানে রক্ত জমাট দেখা গেলেও তা ছিল সামান্য। পরে আর একটা সিটিস্ক্যান করে কোনো রক্ত জমাট পাওয়া যায়নি। অনেকেই বলছে নুরুল হক নুরের মেমোরি লস হচ্ছে, তবে নিউরো সার্জারির চিকিৎসকেরা বলেছেন, এ রকম ইনজুরিতে মেমোরি লস হওয়ার কোনো সুযোগ নাই।’
তিনি আরও বলেন, ‘তাঁর (নুর) এখন একটু জ্বর আসছে। আজকে ১০ দিন ধরে হাসপাতালে আছেন তিনি। এত দিন কোনো জ্বর ছিল না। তবে এইটা ভাইরাল জ্বর হবে। অথবা আঘাতের কারণে জ্বর আসতে পারে। তবে ওনার আগে থেকেই ঠান্ডাজনিত অ্যালার্জি সমস্যা আছে। জ্বর সেরে গেলেই ওনাকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নিউরো সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. শফিকুল ইসলাম ও চক্ষু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. হোসনে আরা উসমানী।
উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বল প্রয়োগ করে। লাঠিপেটায় গণঅধিকার নেতা নুরুল হক নুর এবং দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। গুরুতর আহত হওয়ায় নুরকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাঁকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থা আগের থেকে আরও উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে তাঁর ভাইরাসজনিত জ্বর হয়েছে। তা সেরে গেলে যেকোনো দিন ছাড়পত্র দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে পরিচালকের কক্ষে এসব কথা বলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
পরিচালক বলেন, ঘটনার দিন নুরুল হক নুরকে হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিসহ কয়েকজন চিকিৎসক দ্বারা একটি বোর্ড গঠন করে তার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ওনার যেটা সমস্যা হচ্ছিল নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছিল, সেখান থেকে রক্ত পড়ছিল। পরের দিন রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিল। চোয়ালের হাড় ফ্র্যাকচার ছিল। ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগবে। চোখের রক্ত জমাট ছিল, সেটাও নেই। দৃষ্টিশক্তিকে কোনো সমস্যা নেই।
পরিচালক বলেন, ‘আমরা মাথার ইনজুরি নিয়ে বেশি চিন্তায় ছিলাম। প্রথম সিটিস্ক্যানে রক্ত জমাট দেখা গেলেও তা ছিল সামান্য। পরে আর একটা সিটিস্ক্যান করে কোনো রক্ত জমাট পাওয়া যায়নি। অনেকেই বলছে নুরুল হক নুরের মেমোরি লস হচ্ছে, তবে নিউরো সার্জারির চিকিৎসকেরা বলেছেন, এ রকম ইনজুরিতে মেমোরি লস হওয়ার কোনো সুযোগ নাই।’
তিনি আরও বলেন, ‘তাঁর (নুর) এখন একটু জ্বর আসছে। আজকে ১০ দিন ধরে হাসপাতালে আছেন তিনি। এত দিন কোনো জ্বর ছিল না। তবে এইটা ভাইরাল জ্বর হবে। অথবা আঘাতের কারণে জ্বর আসতে পারে। তবে ওনার আগে থেকেই ঠান্ডাজনিত অ্যালার্জি সমস্যা আছে। জ্বর সেরে গেলেই ওনাকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নিউরো সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. শফিকুল ইসলাম ও চক্ষু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. হোসনে আরা উসমানী।
উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বল প্রয়োগ করে। লাঠিপেটায় গণঅধিকার নেতা নুরুল হক নুর এবং দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। গুরুতর আহত হওয়ায় নুরকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাঁকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।
নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে দলের নিবন্ধন ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি জেনে গেলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল।৩ মিনিট আগে
আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জনমনে যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে তা দূর করার দায়িত্ব সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক। আজ সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরাম খাঁ হলে বিকশিত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত ‘বৈষম্যমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে...২১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান।২ ঘণ্টা আগে
সদ্য প্রয়াত লেখক ও গবেষক বদরুদ্দীন উমর বলেছেন, শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যেন সেটি তার পারিবারিক সম্পত্তি। এই চেতনা একসময় কাজ করেছে—মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে, আবেগে ভেসেছে। কিন্তু পরে দেখা গেছে, তার দমননীতি ও নির্যাতনের ফলে এই চেতনা ধরা পড়ে গেছে।১৭ ঘণ্টা আগে