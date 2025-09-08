Ajker Patrika
> রাজনীতি

নুরকে যেকোনো দিন ছুটি, পুরোপুরি সুস্থ হতে লাগবে ৪-৬ সপ্তাহ: ঢামেক পরিচালক

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৩
ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: সংগৃহীত
ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থা আগের থেকে আরও উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে তাঁর ভাইরাসজনিত জ্বর হয়েছে। তা সেরে গেলে যেকোনো দিন ছাড়পত্র দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে পরিচালকের কক্ষে এসব কথা বলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

পরিচালক বলেন, ঘটনার দিন নুরুল হক নুরকে হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিসহ কয়েকজন চিকিৎসক দ্বারা একটি বোর্ড গঠন করে তার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ওনার যেটা সমস্যা হচ্ছিল নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছিল, সেখান থেকে রক্ত পড়ছিল। পরের দিন রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিল। চোয়ালের হাড় ফ্র্যাকচার ছিল। ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগবে। চোখের রক্ত জমাট ছিল, সেটাও নেই। দৃষ্টিশক্তিকে কোনো সমস্যা নেই।

পরিচালক বলেন, ‘আমরা মাথার ইনজুরি নিয়ে বেশি চিন্তায় ছিলাম। প্রথম সিটিস্ক্যানে রক্ত জমাট দেখা গেলেও তা ছিল সামান্য। পরে আর একটা সিটিস্ক্যান করে কোনো রক্ত জমাট পাওয়া যায়নি। অনেকেই বলছে নুরুল হক নুরের মেমোরি লস হচ্ছে, তবে নিউরো সার্জারির চিকিৎসকেরা বলেছেন, এ রকম ইনজুরিতে মেমোরি লস হওয়ার কোনো সুযোগ নাই।’

তিনি আরও বলেন, ‘তাঁর (নুর) এখন একটু জ্বর আসছে। আজকে ১০ দিন ধরে হাসপাতালে আছেন তিনি। এত দিন কোনো জ্বর ছিল না। তবে এইটা ভাইরাল জ্বর হবে। অথবা আঘাতের কারণে জ্বর আসতে পারে। তবে ওনার আগে থেকেই ঠান্ডাজনিত অ্যালার্জি সমস্যা আছে। জ্বর সেরে গেলেই ওনাকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নিউরো সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. শফিকুল ইসলাম ও চক্ষু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. হোসনে আরা উসমানী।

নুরের শর্টটাইম মেমোরি লস হচ্ছে, বিদেশে পাঠাতে গড়িমসির অভিযোগ রাশেদ খানেরনুরের শর্টটাইম মেমোরি লস হচ্ছে, বিদেশে পাঠাতে গড়িমসির অভিযোগ রাশেদ খানের

উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বল প্রয়োগ করে। লাঠিপেটায় গণঅধিকার নেতা নুরুল হক নুর এবং দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। গুরুতর আহত হওয়ায় নুরকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাঁকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢামেকহাসপাতালগণঅধিকার পরিষদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নেপালে জেন-জিদের পার্লামেন্ট দখল, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান গ্রেপ্তার

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

প্রাথমিকে ছুটি কমিয়ে আনা হবে: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

ইসিতে দলের নিবন্ধন ও প্রবাসী ভোটের খোঁজ নিল এনসিপি

ইসিতে দলের নিবন্ধন ও প্রবাসী ভোটের খোঁজ নিল এনসিপি

নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা দূর করার দায়িত্ব সরকারের: জয়নুল আবদিন ফারুক

নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা দূর করার দায়িত্ব সরকারের: জয়নুল আবদিন ফারুক

জামায়াত আমিরের সঙ্গে জাতিসংঘের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে জাতিসংঘের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

নুরকে যেকোনো দিন ছুটি, পুরোপুরি সুস্থ হতে লাগবে ৪-৬ সপ্তাহ: ঢামেক পরিচালক

নুরকে যেকোনো দিন ছুটি, পুরোপুরি সুস্থ হতে লাগবে ৪-৬ সপ্তাহ: ঢামেক পরিচালক