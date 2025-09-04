Ajker Patrika
> রাজনীতি

নুরকে সুস্থ দেখানোর একটা পরিকল্পনা চলছে: রাশেদ খান

ঢামেক প্রতিবেদক
রাশেদ খান। ফাইল ছবি
রাশেদ খান। ফাইল ছবি

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর সুস্থ না হলেও তাঁকে সুস্থ বলার মাধ্যমে একটা পরিকল্পনা চলছে বলে দাবি করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাগান গেটে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি নুরকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে চিকিৎসা করানোর দাবি জানান।

রাশেদ খান বলেন, ‘নুরকে সুস্থ বললেও সে সুস্থ না। তার নাক বাঁকা হয়ে গেছে, মুখে খেতে পারছে না। একা একা উঠে দাঁড়াতে পারছে না, মাথা ঘুরছে। ওয়াশ রুমে ধরে নিয়ে যেতে হয়। তার অবস্থা এখনো সংকটমুক্ত নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘নুরের নাক দিয়ে এখনো ব্লিডিং হচ্ছে, কাশির সঙ্গে ব্লিডিং হচ্ছে। তার মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করছে না। তার ব্রেনে আঘাত করা হয়েছে। সেনাবাহিনী-পুলিশ বাহিনীর কতিপয় সদস্য সেনসিটিভ জায়গায় আঘাত করেছে। তার নাকটা পুরোপুরি বাঁকা হয়ে গেছে। তিনি হা করতে পারছে না। তাহলে কেন বলা হলো, নুরুল হক নুর সুস্থ। আমার মনে হয় নুরকে সুস্থ দেখানোর একটা পরিকল্পনা চলছে। এসব পরিকল্পনা করে কাজ হবে না।’

চিকিৎসার বিষয়ে রাশেদ বলেন, ‘পরিবেশ উপদেষ্টার সঙ্গে কথা হয়েছে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বাইরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কাজ শুরু করেছেন। শিগগিরই নুরুল হক নুরকে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে। আশা করছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আজকে আমি নুরকে দেখেছি, তার যা অবস্থা পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর-পুলিশ বাহিনীর কিছু সদস্য নুরুকে টার্গেট করে হত্যার উদ্দেশ্যে এ ধরনের হামলা চালিয়েছে।’

রাশেদ খান বলেন, ‘আমরা সরকারকে জানিয়েছি, এই হামলার বিচার হতে হবে। আমরা গতকালও বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে সরকারকে বলেছি যেহেতু জাতীয় পার্টি ফ্যাসিবাদের দোসর এবং তাদের কেন্দ্র করেই, তাদের রাজনীতিকে আবারও পুনর্বাসিত করা নিয়ে একটি পরিকল্পনা ছিল, সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নুরুল হক নুরসহ আমরা কথা বলেছি, মুখোশ উন্মোচন করেছি। তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় নুরসহ আমাদের শতাধিক নেতা–কর্মীর ওপর আক্রমণ করেন।’

গণঅধিকার পরিষদের সম্পাদক আরও বলেন, ‘আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই, মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাই, বিএনপি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ধন্যবাদ জানাই, এ ছাড়া উপদেষ্টা মণ্ডলীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা নুরুল হক নুরকে দেখতে এসেছেন, তাদের আমাদের দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আওয়ামীলীগের সংগঠনের কার্যক্রমকে যেমন নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি জাতীয় পার্টি, ১৪ দলসহ যারা ফ্যাসিবাদের দোসর তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।’

রাশেদ খান বলেন, ‘নুর ছয় দিন ধরে হাসপাতালে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর যারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও চিহ্নিত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এটি এই সরকারের জন্য অত্যন্ত লজ্জার। আমরা মনে করি, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নির্দেশনা ব্যতীত এই ধরনের হামলার সুযোগ নাই। এই কারণে গণঅধিকার পরিষদ মনে করে নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর যে হামলা হয়েছে, এই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রত্যাহার করতে হবে। ফ্যাসিবাদী শক্তি হামলা করছে, তিনি কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। এমন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশে থাকতে পারে না।’

আগামীকাল শুক্রবার বেলা ৩টায় শাহবাগ জাদুঘরের সামনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তির সংহতি সমাবেশ হবে বলে জানান রাশেদ খান।

বিষয়:

রাজনীতিবিদরাজনৈতিক দলগণঅধিকার পরিষদনুরুল হক
