বিএনপির সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগ কল্পনাপ্রসূত: তাসনিম জারা

বিএনপির সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাবেক নেত্রী ডা. তাসনিম জারা। আজ সোমবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এই দাবি করেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে তাসনিম জারা লিখেছেন, ‘একটা মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে যে “তানসিম জারার সাথে বিএনপির নেগোসিয়েশন হয়ে গেছিলো।” আরও দাবি করছেন যে “জারা চ্যানেল করে বিএনপির সাথে। বিএনপি তাকে গ্রিন সিগনাল দেয়।” এই দাবিগুলো সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ও মিথ্যা। আমি বিএনপি বা অন্য কোন দলের সাথে কখনো এমন কোন আলোচনা করি নি।’
সমঝোতার কোনো ঘটনা ঘটেনি জানিয়ে তাসনিম জারা লিখেছেন, ‘যারা এই মিথ্যা ছড়াচ্ছেন তাঁদের কাছে প্রশ্ন করুন: কবে, কোথায়, কার সঙ্গে এই “নেগোসিয়েশন” হলো? কোন নাম, তারিখ বা প্রমাণ দিতে পারবেন না। কারণ এমন কিছু কখনো ঘটেনি।’
সবশেষে এনসিপির এই সাবেক নেত্রী লিখেছেন, ‘এই মিথ্যা ছড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের সুবিধামতো একটি ন্যারেটিভ দাঁড় করানো। মিথ্যার রাজনীতি আর কত?’
