এনসিপি নেতা সালাউদ্দিন তানভীর কারাগারে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার এনসিপি নেতা গাজী সালাউদ্দিন তানভীরকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। তাঁকে সাইবার সুরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ বুধবার ভোর ৬টার দিকে ঢাকার মিরপুর মনিপুরী পাড়া বাসা থেকে তানভীরকে গ্রেপ্তার করা হয়। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহিম আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি জানান, গাজী সালাউদ্দিন তানভীরের নামে গত ২ আগস্ট রাতে বগুড়া সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাফতুন আহমেদ রুবেল বাদী হয়ে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা করেন। এরপর পুলিশ তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও সদর থানা-পুলিশের একটি যৌথ টিম গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় রওনা হয়। আজ ভোর ৬টার দিকে মিরপর মনিপুরী পাড়ায় বাসায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
পরে সালাউদ্দিন তানভীরকে ঢাকা থেকে সরাসরি বগুড়ার আদালতে হাজির করা হয়। বগুড়া সদরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান সালাউদ্দিন তানভীরকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এরপর পুলিশ প্রহরায় তাঁকে বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সিলেটে এনসিপির পথসভায় হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে আপত্তিকর ও মানহানিকর পোস্ট দেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব গাজী সালাউদ্দিন তানভীর। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলে পরে তিনি ওই পোস্টটি মুছে ফেলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু ততক্ষণে ওই পোস্টের স্ক্রিন শর্ট ভাইরাল হয়ে যায়। পরে তাঁকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা জানানো হয়।
ওই ঘটনায় বগুড়া সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাফতুন আহমেদ খান রুবেল বাদী হয়ে গত ২ আগস্ট গাজী সালাউদ্দিন তানভীরের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা করেন।
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