নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক এনসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুরের আহত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ শুক্রবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি জানিয়েছে, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধা ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ তাঁর দলের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, লীগ ও জাতীয় পার্টির ‘বর্বর হামলার’ প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।
ঢাকা মহানগর এনসিপির উদ্যোগে রাত সাড়ে ১১টায় বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারের সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে মারাত্মক আহত হয়েছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুরসহ দলটির অনেক নেতা-কর্মী।
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের তাঁর দলীয় কার্যালয়ে প্রায় চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় তাঁকে সেখান থেকে বের করে আনা হয়। এ সংঘর্ষে গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুর মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।৩৬ মিনিট আগে
জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে মারাত্মক আহত হয়েছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুর। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
‘মঞ্চ ৭১’-এর বিরুদ্ধে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই আন্দোলনের সামনের সারির সংগঠক শরিফ ওসমান হাদির লড়াইয়ের ঘোষণায় সমর্থন জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ শুক্রবার বিকেলে হাদীর এক পোস্টে কমেন্ট করে সারজিস এ সমর্থনের কথা জানান।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান শুধু রাজনৈতিক নেতাদের পরিবর্তনের জন্য ঘটেনি, বরং পুরো ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা পাল্টে ফেলার জন্য ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে