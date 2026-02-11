Ajker Patrika
রাজনীতি

একটি দলকে সুবিধা দিতে বডি ওর্ন ক্যামেরা কোথাও বেশি, কোথাও কম: জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
একটি দলকে সুবিধা দিতে বডি ওর্ন ক্যামেরা কোথাও বেশি, কোথাও কম: জামায়াত
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

নির্বাচনে কিছু আসনে বেশি, কিছু আসনে কম বডি ওর্ন ক্যামেরা বসানো নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে অভিযোগ দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। তাদের অভিযোগ, একটি বিশেষ দলকে সুবিধা দিতেই এ ধরনের বৈষম্য করা হয়েছে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে বুধবার বৈঠক করেন জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের নেতারা। বৈঠক শেষে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং জোটের প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। এ সময় তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত নেতা–কর্মীদের ওপর হামলা, নির্বাচনী বুথ ভাঙচুরেরও অভিযোগ করেন।

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে (বডি ওর্ন ক্যামেরা) পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছে। তবে জামায়াতের পক্ষ থেকে বিষয়টি পুনরায় যাচাই (ক্রস চেক) করার দাবি জানানো হয়েছে। এটা কাকতালীয় নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত- তা খতিয়ে দেখা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।’

এই জামায়াত নেতা বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর বিষয়ে বারবার অনুরোধ জানানো হলেও দৃশ্যমান কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। শুধু আশ্বাস নয়, জাতি দেখতে চায়, নির্বাচন কমিশন বাস্তবে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে।

জামায়াতের এক নেতাকে আটকের ঘটনায় এ সময় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি অভিযোগ করেন, ঢাকা থেকে সৈয়দপুর যাওয়ার সময় জামায়াতের ওই নেতাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হয়রানি করা হয়েছে।

জুবায়েরের ভাষ্য, সংশ্লিষ্ট নেতা ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল পার হওয়ার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাঁর ব্যাগ পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং সেখানে কোনো অবৈধ কিছু পাওয়া যায়নি। ব্যাংক বন্ধ থাকায় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নগদ অর্থ বহন করাই স্বাভাবিক। এতে আইনের কোনো ব্যত্যয় হয়নি।

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, সৈয়দপুর বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর পুলিশ পরিকল্পিতভাবে কিছু নির্দিষ্ট সাংবাদিক ডেকে এনে একটি ‘নাটক’ সাজিয়েছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আগেও কুখ্যাতির অভিযোগ রয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় জামায়াতের ওই নেতাকে নাজেহাল করা হয়েছে, পরে তাঁকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে।

এ ছাড়া জুবায়ের কুমিল্লা-৪ আসনে এক বিএনপি নেতার হুমকিমূলক বক্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, হাত-পা ভেঙে দেওয়ার মতো বক্তব্য কোনো প্রার্থী দিতে পারেন না। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলে কমিশন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানান তিনি।

মাহবুব জুবায়ের বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের নেতা–কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। এসব অভিযোগ বারবার নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলেও দৃশ্যমান কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। শুধু আশ্বাস দিলে চলবে না। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে নির্বাচন কমিশনের কার্যকর ভূমিকা জাতি প্রত্যাশা করে।

এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। প্রতিটা সেন্টারে ইনশা আল্লাহ প্রতিরোধ হবে। কোনো অবস্থাতেই আমরা মাঠ ছাড়ব না। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করে সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দেব।’

বিষয়:

নির্বাচননির্বাচন কমিশনবডি ক্যামেরারাজনীতিবিদসংসদজাতীয় নির্বাচনজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেরপুরে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাসহ ২ জন নিহত, আহত ৫

‘ঠাকুরগাঁও জামায়াত আমিরকে টাকা বহনে অনাপত্তি দিয়েছিল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ’

তিন বাহিনীর ১৪১ কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

চন্দনাইশে গভীর রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১০ লাখ টাকাসহ মাইক্রোবাস জব্দ, আটক ৩

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

তারেক রহমানের সঙ্গে তুরস্কের পর্যবেক্ষণ দলের সাক্ষাৎ

তারেক রহমানের সঙ্গে তুরস্কের পর্যবেক্ষণ দলের সাক্ষাৎ

রাজধানীতে চালের দোকানে ভোটারদের টাকা দিচ্ছিলেন জামায়াত নেতা, কারাদণ্ড

রাজধানীতে চালের দোকানে ভোটারদের টাকা দিচ্ছিলেন জামায়াত নেতা, কারাদণ্ড

একটি দলকে সুবিধা দিতে বডি ওর্ন ক্যামেরা কোথাও বেশি, কোথাও কম: জামায়াত

একটি দলকে সুবিধা দিতে বডি ওর্ন ক্যামেরা কোথাও বেশি, কোথাও কম: জামায়াত

তারেক রহমানকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন ৬ প্রার্থী

তারেক রহমানকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন ৬ প্রার্থী