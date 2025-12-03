Ajker Patrika
খালেদা জিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল

  • ডাক্তাররা যে চিকিৎসা দিচ্ছেন, তিনি গ্রহণ করতে পারছেন: জাহিদ হোসেন
  • মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ পেলেই দেশের বাইরে নেওয়া হবে।
  • অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঘোষণা। নিরাপত্তার দায়িত্বে এসএসএফ।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবারও বড় কোনো স্বস্তির খবর মেলেনি। আগের মতোই আছেন তিনি। অধিকতর ভালো চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নেওয়ার প্রস্তুতি থাকলেও তাঁর শারীরিক অবস্থার বর্তমান পরিস্থিতিতে এখনই তা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

গত ২৩ নভেম্বর থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া। এর মধ্যে তিন দিন ধরে তাঁকে রাখা হয়েছে আইসিইউতে।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন গতকাল দুপুরে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের বলেন, ‘ডাক্তাররা যে চিকিৎসা দিচ্ছেন, সেই চিকিৎসা উনি (খালেদা জিয়া) গ্রহণ করতে পারছেন। অথবা আমরা যদি বলি, উনি মেইনটেইন করছেন।’

মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে প্রয়োজনে বিএনপির চেয়ারপারসনকে দেশের বাইরে নেওয়ার প্রস্তুতি আছে জানিয়ে জাহিদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের সকল প্রস্তুতি আছে। কিন্তু সর্বোচ্চটা মনে রাখতে হবে যে রোগীর বর্তমান অবস্থা এবং সর্বোপরি মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ এই মুহূর্তে আমাদের নেই।’

এ সময় খালেদা জিয়াকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দেওয়ারও আহ্বান জানান জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘সবাইকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং কোনো ধরনের গুজব ছড়ানো এবং গুজবে কান না দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে পরিবারের পক্ষ থেকে, দলের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি।’

এর আগে গত সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠকেও খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। দলীয় সূত্র বলছে, চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে দেশের বাইরে নেওয়ার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে। তবে সিদ্ধান্ত হয়, মেডিকেল বোর্ড পরামর্শ দিলেই কেবল তাঁকে দেশের বাইরে নেওয়া হবে।

এদিকে, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার ওপর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়টি নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি গতকাল গণমাধ্যমকে বলেন, সংকটাপন্ন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন তারেক রহমান। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেবেন।

তবে মির্জা ফখরুল এ কথাও বলেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে শিগগিরই তারেক রহমান দেশে ফিরবেন।

এর আগে সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক শেষে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের জানান, খুব শিগগিরই দেশে ফিরবেন তারেক রহমান।

অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিভিআইপি) ঘোষণা

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ সভায় গতকাল বিএনপির চেয়ারপারসনের রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খালেদা জিয়ার বর্তমান শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় হাসপাতালে তাঁর নির্বিঘ্ন চিকিৎসা, প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা, তাঁর নিরাপত্তা ও যাতায়াতের সুবিধা এবং উচ্চ মর্যাদা বিবেচনায় তাঁকে রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিভিআইপি) ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এদিকে খালেদা জিয়াকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ ঘোষণা করার পর স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) নিরাপত্তা দেওয়া শুরু করেছে। গতকাল বেলা ২টার দিকে এসএসএফ সদস্যদের গাড়ি এভারকেয়ার হাসপাতালে ঢুকতে দেখা যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা

খালেদা জিয়ার সুস্থতায় সহযোগিতা ও শুভকামনার জন্য জিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য যেভাবে সহযোগিতা ও শুভকামনা জানানো হচ্ছে, জিয়া পরিবার ও বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ ও বন্ধুগণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের অপরিসীম ভালোবাসা ও দোয়া—সবকিছু আমাদের আবেগ ও অনুভূতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করছে।’

পোস্টে তারেক রহমান আরও বলেন, ‘দেশবাসীর সম্মিলিত সমর্থনই আমাদের পরিবারের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। মমতাময়ী দেশনেত্রীর দ্রুত আরোগ্যের জন্য আমরা সবাই নিরন্তর দোয়া করছি। এই কঠিন সময়ে ঐক্য, সহমর্মিতা ও সংহতির জন্য প্রতিটি মানুষের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা রইল।’

দেখতে গেলেন তিন বাহিনী প্রধান

খালেদা জিয়াকে দেখতে গতকাল রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

দোয়া-প্রার্থনা অব্যাহত

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে জিয়াউর রহমান সমাজকল্যাণ পরিষদ। সেখানে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ঘিরে যেন গোটা দেশের বাতাসও আজ কাঁদছে। দেশের বাইরে যেখানেই বাংলাদেশিরা আছেন, সেখানেই মানুষ তাঁর জন্য দোয়া করছেন।

দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন খোকন, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা নেছারুল হক, দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনসহ সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।

খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় মিলাদ মাহফিল করেছে জাতীয় প্রেসক্লাব। গতকাল বাদ আসর ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এ মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি কবি হাসান হাফিজ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূইয়া।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় চীন ও যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আসতে পারে কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় ঢাকায় আসছে চীন ও যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল। আগামীকাল বুধবার দুই দেশ থেকে দুটি বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রাতে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বুধবার সকালে চীন এবং একই দিন রাতে যুক্তরাজ্যের চিকিৎসকদের ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

এদিকে সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।

আজ রাতে তাঁরা এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান।

এনসিপি নেতাদের সঙ্গে নেদারল্যান্ডস রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত ইউরিস ভান বোমেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত ইউরিস ভান বোমেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত ইউরিস ভান বোমেল। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অতিথিদের স্বাগত জানান পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের প্রধান সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া। বৈঠকে আরও অংশ নেন দলের সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ্।

অপর দিকে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছিলেন তাঁর রাজনীতি ও জনকূটনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা লুবাইন চৌধুরী মাসুম।

বৈঠকে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত নতুন বাংলাদেশ নিয়ে এনসিপির আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান। আলাপ হয় সমসাময়িক রাজনীতি ও আসন্ন নির্বাচনের পরিস্থিতি নিয়ে।

বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং আগামীর সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পটপরিবর্তনে এনসিপির জোরালো ভূমিকার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত এবং শুভকামনায় ব্যক্ত দেন।

খালেদা জিয়ার বিদেশ যাওয়া নিয়ে পর্যবেক্ষণ শেষে তারেক রহমানের দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত: বিএনপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ৪৬
খালেদা জিয়ার সঙ্গে তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত
খালেদা জিয়ার সঙ্গে তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর তারেক রহমান দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি আরও বলেছেন, পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে শিগগির দেশে ফিরবেন তিনি (তারেক রহমান)।

আজ মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে উদ্ধৃত করে দেওয়া এক পোস্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এদিকে, আজ দুপুরে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকেরা খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাঁর (খালেদা জিয়া) ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য ডা. জাহিদ হোসেনকে। তিনি উত্তরে বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি, মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা উনাকে দেখেছেন। আজকেও ইউকে (যুক্তরাজ্য) থেকে উনাকে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ আসবেন এবং উনারা দেখবেন। দেখার পর উনাকে যদি ট্রান্সফারেবল মনে হয়, আমাদের যদি ট্রান্সফার করার প্রয়োজন পড়ে, মেডিকেল বোর্ড মনে করে, তখনই উনাকে সেই যথাযথ সময়ে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।’

বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

ডা. জাহিদ আরও বলেন, ‘আমাদের সব প্রস্তুতি আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রোগীর বর্তমান অবস্থা এবং সর্বোপরি মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ এই মুহূর্তে আমাদের নেই।’

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ১০ দিন ধরে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া। তাঁর লিভারে সমস্যা, কিডনির কর্মক্ষমতা কমে গেছে, শ্বাসকষ্টসহ একাধিক শারীরিক জটিলতা একসঙ্গে দেখা দিয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর রাতে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছে।

গত শুক্রবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাঁর শারীরিক অবস্থাকে ‘অত্যন্ত সংকটজনক’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরদিন শনিবার তিনি আরও বলেছিলেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে দেশের বাইরে নেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা বর্তমানে নেই।

ক্ষমতায় গেলে জনগণকে অন্ধকারে রেখে কিছুই করব না: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ক্ষমতায় গেলে জনগণকে অন্ধকারে রেখে নয়, স্পষ্ট আলোয় এনে এ সমাজ পরিবর্তন করতে চান বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। রাজধানীর কাফরুলে মেহফিল কনভেনশন হলে আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ঢাকা-১৫ আসনের ওষুধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াত আমির বলেন, ‘জনগণকে অন্ধকারে রেখে আমরা কিছুই করব না, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্পষ্ট আলোয় এনে আমরা এ সমাজটাকে পরিবর্তন করতে চাই। তবে আমাদের কথা, পচা সমাজ আর চলবে না, এ সমাজ বদলাতেই হবে। একটা বদল আমরা চাই, একটা পরিবর্তন আমরা চাই।’

রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলাতে হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অংশীদার-অংশীজনদের সঙ্গে আগে বসবেন বলে জানান শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, তাঁদের মুখ থেকে বাস্তবধর্মী কথাগুলা শুনে সেগুলোকে আমলে নেবেন এবং তারপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, কোনটার পর কোনটা হবে—সেটা অংশীজনদের জানিয়েই করা হবে।

যুবসমাজের উদ্দেশে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের লড়াই তোমাদের হাতে সমাজ তুলে দেওয়ার জন্য। তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও এটাকে ধারণ করার জন্য।’

