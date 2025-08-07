Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিজয় র‍্যালির ভোগান্তির জন্য বিএনপির দুঃখ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে রাজধানীতে বিজয় র‍্যালি করে বিএনপি। এই কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে যানজট ও মানুষের ভোগান্তির কারণে দুঃখ প্রকাশ করেছে দলটি।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘বিজয় র‍্যালির কারণে ঢাকাবাসীকে অনাকাঙ্ক্ষিত কষ্ট দেওয়ার জন্য বিএনপি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে।’

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গতকাল বুধবার ঢাকায় বিজয় র‍্যালি করে বিএনপি।

রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া এই র‍্যালি শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়।

বিজয় র‍্যালিতে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। এতে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যানজট দেখা দেয়। ভোগান্তিতে পড়েন মানুষ। নয়াপল্টনে র‍্যালি-সমাবেশে লন্ডন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

