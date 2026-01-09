Ajker Patrika
রাজনীতি

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট নই: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪১
ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘গোটা দেশের মানুষ অপেক্ষা করছে নির্বাচনের জন্য। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে আমি খুব সন্তুষ্ট হতে পারছি না। কারণ, যে হারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের খুন করা হচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের দলের অনেক নেতাকে হত্যা করা হয়েছে; আমরা এটার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে সে ধরনের ইফেক্টিভ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আমরা আশা করব, সরকার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে এবং এই ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে নির্বাচনের সময়, তাঁরা আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।’

আজ শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়ি তাঁতিপাড়ায় পৈতৃক বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব।

তারেক রহমানের ঠাকুরগাঁও সফর প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘তারেক রহমানের এই সফর ব্যক্তিগত। তিনি নিজের জেলা বগুড়ায় আসছেন। সেখান থেকে রংপুরে জুলাই শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন। তারপর দিনাজপুরে জিয়ারত করবেন। সেখান থেকে ঠাকুরগাঁওতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত কয়েকজন শহীদের মধ্যে একজনের কবর জিয়ারত করবেন। পরে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে আত্মার মাগফিরাত কামনায় একটি দোয়া মাহফিলে অংশ নেবেন। তারপর পঞ্চগড়ে যাবেন। এটাকে বলা যেতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা সফর। একই সঙ্গে গণ-অভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দায়িত্বও পালন করবেন।’ তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান যখন ঢাকায় ফিরেছিলেন, তখন লাখ লাখ মানুষ সমবেত হয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। এখন গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলোয় আসছেন বলে জেলার নেতা-কর্মীরা আরও উজ্জীবিত হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদলের পরাজয় প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘অন্যান্য ছাত্রসংগঠন বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কাজ করার সুযোগ পায়নি। বিশেষ করে আমাদের ছাত্রদলকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাদের পার্সোনাল ডেটা কালেকশন করে রাখা হয়েছে, যার ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রম করতে পারেনি। আরেকটা বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনকে কখনো প্রভাবিত করেনি। আমরা আশা করি, এবারও কোনো প্রভাব ফেলবে না।’

গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একই দিনে গণভোট এবং জাতীয় নির্বাচন আমরা চেয়েছিলাম। সেভাবেই হয়েছে। এই সংসদের সংস্কারগুলো নিয়ে গণভোট হচ্ছে, সেগুলো আমরাই বহু আগে ২০১৬ সালে এবং ২০২৩ সালে ৩১ দফার মাধ্যমে জাতির সামনে প্রস্তাব তুলে ধরেছিলাম। সংস্কার চলমান প্রক্রিয়া।’

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররংপুর বিভাগআইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

ওয়াশিংটন সফরে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, যা আলোচনা হলো মার্কিনদের সঙ্গে

আমার আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

পাবনা ১ ও ২ আসনের নির্বাচন স্থগিত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট নই: মির্জা ফখরুল

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট নই: মির্জা ফখরুল

ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শিবিরের উত্থান ও ছাত্রদলের অবস্থান নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শিবিরের উত্থান ও ছাত্রদলের অবস্থান নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

গণভোটে ‘না’ দেওয়ার সুযোগ নেই: ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল

গণভোটে ‘না’ দেওয়ার সুযোগ নেই: ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল

এ টি এম মাছুমকে আহ্বায়ক করে জামায়াতের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন

এ টি এম মাছুমকে আহ্বায়ক করে জামায়াতের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন