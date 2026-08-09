Ajker Patrika
En
রাজনীতি

সরকার সব প্রতিষ্ঠানে রাজনীতিকরণ করছে: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকার সব প্রতিষ্ঠানে রাজনীতিকরণ করছে: জামায়াত আমির
কেন্দ্রীয় উলামা কমিটি আয়োজিত দেশের ইসলামী বক্তাদের এক সম্মেলনে কথা বলছেন জামায়াতের আমির। ছবি: আজকের পত্রিকা

সরকার দেশের সব প্রতিষ্ঠানে রাজনীতিকরণ করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আজ রোববার রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে ন্যাশনাল ডক্টর’স ফোরাম আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

শফিকুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশে আসার আগে একটি মেধাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সব জায়গায় দলীয় লোক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

ফ্যাসিবাদীদের বিদায় হলেও ফ্যাসিবাদ বিদায় নেয়নি বলেন অভিযোগ করেন জামায়াত আমির। তিনি বলেন, এই দেশের মানুষ নতুন কোনো ফ্যাসিবাদ দেখতে চায় না। মজলুমেরা জালিম হলে তাদের পরিণতি আরও ভয়াবহ হয়। ক্ষমতার দম্ভ যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তন আনতে পারে তার উদাহরণ চোখের সামনে, কিন্তু শিক্ষা না নিয়ে একই পথে হাঁটা হচ্ছে।

ফ্যাসিবাদী আচরণ করলে বিরোধী দল বসে থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন বিরোধী দলীয় নেতা। তাঁর ভাষায়, জনগণের সঙ্গে যত বেশি প্রতারণা করা হবে বিরোধী দলের আন্দোলন তত কঠোর হবে।

জামায়াতের আমির বলেন, পাশের দেশ (ভারত) দাবি করে তারা সবচেয়ে বড় বন্ধু। কিন্তু বন্ধু হয়ে তারা আমাদের দেশের ভয়ানক খুনিকে জায়গা দিয়েছে। কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে তাঁকে সংবাদ সম্মেলন করার সুযোগ দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, যেসব চিকিৎসক আহত জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসা দিয়েছে, সরকার তাদের বিভিন্ন জায়গায় বদলি করছে। বিএনপি জুলাইকে পুঁজি করে নির্বাচিত হয়ে এখন জুলাইয়ের চেতনার সঙ্গেই দ্বিচারিতা করছে।

বিষয়:

জামায়াতঢাকা জেলাসরকারজেলার খবরবাংলাদেশের রাজনীতিডা. শফিকুর রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত