Ajker Patrika
রাজনীতি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ‘অসত্য’ বক্তব্য এক্সপাঞ্জের দাবি জামায়াত এমপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ‘অসত্য’ বক্তব্য এক্সপাঞ্জের দাবি জামায়াত এমপির
সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য নজিবুর রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ইসলামী ব্যাংকের রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম (আরডিএস) প্রকল্পের টাকা জামায়াতে ইসলামীকে দেওয়া হয়েছে বলে সংসদে দেওয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের একটি বক্তব্যকে ‘অসত্য’ দাবি করে তা সংসদের কার্যবিবরণীতে থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন দলটির সংসদ সদস্য নজিবুর রহমান। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে এ দাবি জানান তিনি।

এর আগে গত মঙ্গলবার ইসলামী ব্যাংকের চলমান সংকট নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। আলোচনায় ব্যাংকটির আরডিএস প্রকল্পের টাকা একটি দলকে (জামায়াতে ইসলামীকে) দেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

বিষয়টি উল্লেখ করে নজিবুর রহমান বলেন, জামায়াতে ইসলামীকে দুই দফায় মোট ২২ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তা অসত্য। তিনি বলেন, ‘ইসলামী ব্যাংক একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এর অডিট রিপোর্ট প্রতি বছর জমা দেওয়া হয়। আমি সেই অডিট রিপোর্ট দেখেছি এবং প্রয়োজন হলে মাননীয় স্পিকার আপনার কাছে জমা দেব।’

তিনি আরও বলেন, ‘অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৪ সালে আরডিএস প্রকল্পে মোট ৬ হাজার ৭১২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ২০২৫ সালে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার ৭৮৯ কোটি টাকা। ১১ হাজার ও ১১ হাজার—মোট ২২ হাজার কোটি টাকার তথ্য তিনি কোথা থেকে পেলেন, আমি জানি না। তথ্যটি অসত্য। এটি সংসদের রেকর্ডে থাকা অবাঞ্ছনীয়।’

নজিবুর রহমান দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য সংসদের কার্যবিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ বা বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানান।

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জবাবে স্পিকার বলেন, ‘পয়েন্ট অব অর্ডার চলমান বা তাৎক্ষণিক কোনো বিষয়ের ওপর উত্থাপন করতে হয়। আলোচিত বিষয়টি আগের দিনের হওয়ায় তা পয়েন্ট অব অর্ডারের আওতায় পড়ে না।’

তিনি বলেন, ‘মাননীয় সদস্য, পয়েন্ট অব অর্ডার বর্তমান বা চলমান বিষয়ের ওপর উত্থাপন করতে হয়। বিষয়টি গতকালই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আজ আর এটি বৈধ নয়। তবুও যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন, তবে নোটিশ দিতে পারেন।’ এরপর স্পিকার দিনের কার্যসূচিতে ফিরে যান।

বিষয়:

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