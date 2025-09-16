ইইউ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূতাবাসে ইইউভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বৈঠকে বসেছেন তাঁরা।
বিকেল ৪টার দিকে দূতাবাসে প্রবেশ করেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান।
৪টা ১৫ মিনিটের দিকে দূতাবাসে প্রবেশ করেন ইইউভুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকেরা। এর পাঁচ মিনিট পর দূতাবাসে প্রবেশ করেন জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
জামায়াতের প্রতিনিধি দলে আরও আছেন সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
