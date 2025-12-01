Ajker Patrika
রাজনীতি

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ২ ছাগল জবাই করে দুস্থদের দান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে দুটি ছাগল জবাই করা হয়েছে। পরে আজ সোমবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছাগল দুটির মাংস গরিব–দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বিএনপি তরফ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে দুটি ছাগল জবাই করে গরিব দুস্থদের মাঝ দান করেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ দুপুরে মোহাম্মদপুরে দলের কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুব ইসলামের বাসভবনে দোয়ার আয়োজন শেষে ছাদকা দেওয়া হয়। এর আগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

এ সময় রুহুল কবির রিজভী বলেন, সিসিইউতে পূর্বের মতোই বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে, কারও বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা রফিকুল ইসলাম, সহ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম, ডা. মাহবুবুর রহমান শামীম, ডা. জাহিদুল কবির, সাংবাদিক রাশেদুল হক, ওমর ফারুক কায়সার, ডা. আউয়াল, জাকির হোসেন, রাজু আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীখালেদা জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক দুই

লিটনদের ‘ফাইনাল’ ম্যাচ দিনের আলোয়

আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিলেন রেজা কিবরিয়া, প্রার্থী হচ্ছেন কোন আসনে

লবণাক্ত সুন্দরবনে মাটির গভীরে আছে দুটি বিশাল মিঠাপানির ভান্ডার: গবেষণা

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগে ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা: সমরাস্ত্র শিল্পের মুনাফা বেড়ে ৬৭৮ বিলিয়ন ডলার

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা: সমরাস্ত্র শিল্পের মুনাফা বেড়ে ৬৭৮ বিলিয়ন ডলার

নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটল অনুপম খেরের

নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটল অনুপম খেরের

খুলনায় ভাড়াটে খুনি-আতঙ্ক

খুলনায় ভাড়াটে খুনি-আতঙ্ক