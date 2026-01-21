‘জামায়াতের সঙ্গে থাকলে বড় ক্ষতি হতে পারত’, ইসলামী আন্দোলনকে সাধুবাদ হেফাজতের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াত ইসলামি নেতৃত্বাধীন জোট ত্যাগ করায় ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ ও দলটির আমিরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী। আজ বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়।
বিবৃতিতে মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী বলেন, ‘আমরা হেফাজতের পক্ষ থেকে ৫ আগস্ট পরিবর্তী বাংলাদেশে সহিহ্ আকিদা বিশ্বাসী ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ইসলামপন্থীদের বৃহত্তর ঐক্য গড়ার লক্ষ্যে কাজ করেছি। মওদূদীবাদী জামায়াতকে বাদ দিয়ে এক হওয়ার আহ্বান করেছি। ইমান, আকিদা বাদ দিয়ে কারও সঙ্গে জোট না করতে সতর্ক করেছি। মওদুদীবাদী জামায়াতের খপ্পর থেকে বের হয়ে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ এককভাবে রাজনৈতিক পথচলা তৈরি করতে পারায় বিশেষ মুবারকবাদ জানাই। ইসলামি রাজনীতিতে হকপন্থীদের একক পথচলা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। ইসলামপন্থী রাজনীতির জন্য এই পথচলা ভবিষ্যতে ভালো অবস্থা তৈরি করবে ইনশা আল্লাহ।’
হেফাজত আমির আরও বলেন, ‘জামায়াতের সঙ্গে থাকার কারণে এ দেশের ইসলামপন্থার বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পীর সাহেব চরমোনাইয়ের একক পথচলার সিদ্ধান্ত সেই ক্ষতির পথ অনেকটাই বন্ধ করবে বলেই আমি মনে করি, ইনশা আল্লাহ। এই সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারায় ইসলামি আন্দোলনের আমির এবং এই দলকে বিশেষ মুবারকবাদ জানাই।’
বিবৃতিতে আশা করা হয়েছে, হেফাজত বরাবরের ন্যায় আগামী নির্বাচনেও কোনো দলের পক্ষে অবস্থান নেবে না। যারা নিরেট ইসলামপন্থাকে ধারণ করে জনগণ তাঁদেরই ভোট দেবেন।
মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী বলেন, ‘যারা ইসলামের নামে মওদুদীবাদ এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে, তাদের আগামী নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানাই।’ আগামী নির্বাচনে উলামায়ে দেওবন্দ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সব অনুসারী একসঙ্গে পথ চলবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
