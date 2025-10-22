Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হলেন হুমায়ুন কবির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হুমায়ুন কবির। ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ
হুমায়ুন কবির। ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হুমায়ুন কবিরকে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব (আন্তর্জাতিক বিষয়ক) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন তিনি।

আজ বুধবার দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিষয়:

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীরাজনীতিবিদ
