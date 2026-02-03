আপনারা যার আশায় বসে আছেন, সে কোনো দিন দেবিদ্বারে আসতে পারবে না: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘জুলাইয়ের খুনিদের পুনর্বাসন দেবিদ্বারে হবে না। আপনারা যার আশায় বসে আছেন, সে কোনো দিন দেবিদ্বারে আসতে পারবে না, তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। জুলাই খুনিরা যাকে ভর করে দেবিদ্বারে উঠতে চেয়েছিল, ওই মিয়াও হারাই গেছে। আপনারা দেবিদ্বারবাসী যাঁরা আছেন, আপনারা আমার আপনজন।’
আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার তালতলা এলাকায় এক নির্বাচনী সভায় হাসনাত আবদুল্লাহ এসব কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমরা দেবিদ্বারে বিভাজনের রাজনীতি আর করব না। আমরা দেবিদ্বারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাজনীতি করব। আমরা দেবিদ্বারে ঐক্যের রাজনীতি করব। আমরা দেবিদ্বারে প্রগতির রাজনীতি করব। পুরো দেবিদ্বার একটি দেহ। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলিম, ধনী, গরিব—সবাই দেহের অংশ। সবাই মিলেই দেবিদ্বার। দেবিদ্বারের উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমরা আলাদা কোনো জাতি হিসেবে নয়, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা অধিকার ভোগ করব।’
হাসনাত বলেন, ‘আমার নাম ভাঙিয়ে যদি কেউ অপরাধ করতে আসে, তাকে বেঁধে পুলিশে দিয়ে দেবেন। স্পষ্ট কথা—আল্লাহ সাক্ষী, আমার বাপ অপরাধ করলেও যে ব্যবস্থা, আপনাদের জন্যও সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাসনাত আবদুল্লাহর বাপ হিসেবে তিনি একটি চেয়ারও ডিজার্ভ করেন না।’
হাসনাত বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। আমার ভাতের অভাব হলে আমি আপনাদের কাছে চাইব, দিবেন না? রাজনীতি করতে টাকা লাগলে আপনারা দিবেন না? তাহলে কেন আমি দুর্নীতি করব? কেন মাদক সিন্ডিকেট হব? এত দিন আপনারা ট্রেলার দেখছেন। নির্বাচনের পর আগামী পাঁচ বছর আপনারা সিনেমা দেখবেন। আমাকে আর আপনাদের কাছে যেতে হবে না, ইনশা আল্লাহ আপনারাই আমাকে খুঁজে বের করবেন।’
এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘নির্বাচনে ভোটের আগের দিন যে টাকা খান, তা ঘুষ, তা হারাম। এক দিন ঘুষ খেয়ে পাঁচ বছর কি গোলামি করবেন? নাকি এক দিন ঘুষ না খেয়ে পাঁচ বছর সেবা নিবেন? আপনারা যদি ঘুষবিহীন আমাকে বিজয়ী করেন, তাহলে আমি পাঁচ বছর আপনাদের গোলামি করব।’
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম শহীদ, উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, এনসিপি দেবিদ্বার উপজেলার প্রধান সমন্বয়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা মোফাজ্জাল হোসেনসহ ১১ দলীয় জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের’ অপতৎপরতা চলছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ন ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন দলটির নেতারা।৪১ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশাসন তার আগের রূপ দেখাচ্ছে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে আবারও যদি কেউ পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে চান, আপনারা মনে করবেন না, শেখ হাসিনার মতো আপনারা পার পেয়ে যাবেন।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, কেউ কেউ প্রথম দিকে ‘না’ ভোটের পক্ষে ক্যাম্পেইন করেছেন, জনগণের উত্তাল তরঙ্গ দেখতে পেয়েছেন। জনগণ পুরোনো পচা রাজনীতি আর চায় না।৬ ঘণ্টা আগে
জামায়াত ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট ‘হ্যাকের’ ঘটনায় বঙ্গভবনের একটি ই-মেইলের সম্পৃক্ততার অভিযোগ করেছে দলটির আইটি বিভাগ। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে এবং প্রতিবাদ জানাতে আজ বঙ্গভবনে যাচ্ছে জামায়াতের একটি প্রতিনিধি দল।৬ ঘণ্টা আগে