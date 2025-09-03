Ajker Patrika
> রাজনীতি

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। আজ বুধবার রাত ৯টার দিকে গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন ফিরোজায় আসেন তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

বিষয়:

বিএনপিফ্রান্সখালেদা জিয়ারাষ্ট্রদূত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

যুব সংহতির একাংশের আহ্বায়ক জুয়েল, সদস্যসচিব পাভেল

যুব সংহতির একাংশের আহ্বায়ক জুয়েল, সদস্যসচিব পাভেল

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

কথা বললে শুধু হামলা-মামলা নয়, গুলি খেতে হচ্ছে: বাম গণতান্ত্রিক জোট

কথা বললে শুধু হামলা-মামলা নয়, গুলি খেতে হচ্ছে: বাম গণতান্ত্রিক জোট

ক্ষমতার লোভে একের পর এক ভুয়া ভোট করে আ.লীগ: ড. মঈন খান

ক্ষমতার লোভে একের পর এক ভুয়া ভোট করে আ.লীগ: ড. মঈন খান