খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। আজ বুধবার রাত ৯টার দিকে গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন ফিরোজায় আসেন তিনি।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। আজ বুধবার রাত ৯টার দিকে গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন ফিরোজায় আসেন তিনি।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ অংশের সহযোগী সংগঠন যুব সংহতির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘোষিত কমিটিতে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় আবার শ্রমিক হত্যা হলো। গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার আকাঙ্খা নিয়ে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হলেও শ্রমজীবী মানুষ এই বৈষম্যের মধ্যেই আছে। নেই চাকরির নিশ্চয়তা এবং কর্মক্ষেত্রে নেই কাজের পরিবেশ। এরই মধ্যে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কর্মসংস্থান নাই। কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধ২ ঘণ্টা আগে
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, ক্ষমতার লোভে দেশে একের পর এক ভুয়া ভোট করেছিল আওয়ামী লীগ। তাদের স্লোগান ছিল—‘আমার ভোট আমি দেব, দিনের ভোট রাতে দেব।’৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নানা সময়ে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলটির একাংশের মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি বলেছেন, ‘দেশের আপামর জন সাধারণের ভালবাসা ও মানুষের সমর্থনে এবং এরশাদ প্রেমিক তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সংগ্রাম এবং প্রতিরোধে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন৪ ঘণ্টা আগে