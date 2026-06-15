Ajker Patrika
রাজনীতি

ভারতের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক চায় ১১ দল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জুন ২০২৬, ২১: ২২
ভারতের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক চায় ১১ দল
রাজধানীর শাহবাগে পুশ ইন ও সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে ১১ দলীয় জোটের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক চায় জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। আজ সোমবার রাজধানীর শাহবাগে পুশ ইন ও সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে এ কথা বলেন বক্তারা।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এ ছাড়া বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব জালালুদ্দিন আহমদ, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, জাগপার সহসভাপতি রাশেদ প্রধান প্রমুখ।

সমাবেশে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘আমাদের এই ভূখণ্ডের পানি সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সব ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে আমরা সম্পর্ক চাই। আমরা বৈষম্য, আধিপত্যবাদী এবং নিজেদের ওপরে দাদাগিরি-বাবুগিরি করে বাংলার বীর জনগণকে পদানত রাখতে দেব না, আমাদের সংগ্রাম চলবে।’ তিনি দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে আহ্বান জানান।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের উদ্দেশে জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, ‘ভারতের সীমানা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আপনারা আমাদের অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেখাতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পর শুভেন্দু অধিকারী যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তিনি বললেন, শেখ হাসিনা শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করবে, উনি দুই মিনিটে বাংলাদেশ দখল করবেন! এতে বোঝা যায়, আপনারা আমাদের অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন।’

গত বছর প্রায় আড়াই হাজারের মতো পুশ ইন হয়েছে দাবি করে পরওয়ার বলেন, ‘শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় এসে তিনি নিজেই বলেছেন, প্রায় সাড়ে চার হাজার ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় তারা পুশ ইন করেছেন। আমরা জানতে পেরেছি, গোটা ভারতে প্রায় ৯০ লাখ মানুষকে নাগরিকত্ব যাচাই-বাছাইয়ের অজুহাত তুলে তালিকাভুক্ত করে পুশ ইনের আওতায় আনা হয়েছে।’

সরকারের উদ্দেশে পরওয়ার বলেন, ‘আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা দিল্লিতে প্রবেশ করতে পারলেন না, অপমানিত হয়ে ফিরে আসলেন; জাতির কাছে ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। আপনারা ৩০০ বিধিতে বিবৃতি দিয়ে পার্লামেন্টে একটি দলকে কটাক্ষ করার জন্য অপচেষ্টা করেন, অথচ পুশ ইন করে, আপনাদের উপদেষ্টাদের অপমানিত করে আমাদের অখণ্ডতাকে নষ্ট করছে, সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৩০০ বিধিতে বিবৃতি দিতে পারেন না।’

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুশ ইন বন্ধ করতে না পারেন, সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে না পারেন, নাগরিকদের নিরাপত্তা না দিতে পারেন, সীমান্তের নাগরিকদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে না পারেন, তাহলে নাকে খত দিয়ে তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত।

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সমাবেশে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব জালালুদ্দিন আহমদ বলেন, ‘সরকারকে বলব, আপনারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন, তবে নতজানু সম্পর্ক আমরা মেনে নেব না। সাহসিকতার সঙ্গে আমার দেশের সক্রিয়তা বজায় রেখে বীরত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। আমরা সেই সম্পর্ক চাই।’

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন ১১ দলের নেতা–কর্মীরা। মিছিলটি শাহবাগ চত্বর থেকে মৎস্য ভবন মোড় হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিষয়:

ভারতজামায়াতে ইসলামী
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