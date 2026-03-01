খামেনির মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
আজ রোববার এক্স হ্যান্ডলে ইংরেজিতে দেওয়া শোকবার্তায় তিনি বলেন, ‘ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির শাহাদাতের সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে ইরানের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদের শোকে ধৈর্য ও শক্তি দান করুন।’
জামায়াত আমির বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অস্থিতিশীলতা ইতিমধ্যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। আরও যেকোনো সামরিক উত্তেজনা কেবল একটি জাতিকে বিপন্ন করবে না, বরং সমগ্র অঞ্চলকে একটি ধ্বংসাত্মক সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পবিত্র রমজান মাসে এই ধরনের আক্রমণ মুসলিম বিশ্বের সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে আহত ও ক্ষুব্ধ করবে এবং বিশ্বশান্তিকে আরও হুমকির মুখে ফেলবে।
তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, ইরান এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অবিলম্বে সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার, সর্বাধিক সংযম প্রদর্শন করার এবং কূটনৈতিক যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
আন্তর্জাতিক আইন, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন জামায়াতের আমির।
