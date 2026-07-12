Ajker Patrika
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রাজনীতি

ব্যারিস্টার জমির জামায়াত নেতাদের পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়েছেন, আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্যারিস্টার জমির জামায়াত নেতাদের পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়েছেন, আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ: জামায়াত আমির
ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার ‍ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

সাবেক স্পিকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। একইসঙ্গে নিজ দলের নেতাদের পক্ষে আদালতে দাঁড়ানোয় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন শফিকুর রহমান।

আজ রোববার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জামায়াত আমির।

ফেসবুকের পোস্টে শফিকুর রহমান লিখেন, ‘ফ্যাসিবাদী আমলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দসহ যাঁদের ওপর আইনি জুলুম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে সময় তিনি (ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার) আমাদের প্রতি পরম সহানুভূতিশীল ছিলেন। নানা বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন।’

জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের পক্ষে আদালতে দাঁড়ালেও কখনো তিনি ফি নেননি বলে জানান বিরোধী দলীয় নেতা। তিনি বলেন, ‘আমরা তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞ।’

শফিকুর রহমান ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের পরকালীন কল্যাণ কামনা করেন। একইসঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সহকর্মীদের ধৈর্য ধারণের জন্য দোয়া করেন।

বিষয়:

মৃত্যুশোকস্পিকারজামায়াতে ইসলামীডা. শফিকুর রহমান
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