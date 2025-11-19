Ajker Patrika
হামজাদের প্রশংসায় ভাসালেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত
দীর্ঘ ২২ বছর পর ভারতকে হারিয়ে ইতিহাস রচনা করল বাংলাদেশ। এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ভারতকে ১-০ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশের ফুটবল দল। কাঙ্ক্ষিত এ জয়ের পর হামজারা ভাসছেন প্রশংসায়। তাঁদের নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও।

মঙ্গলবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের এক পোস্টে তারেক রহমান লেখেন, ‘২২ বছর পর ভারতের বিরুদ্ধে আজ ফুটবল মাঠে বাংলাদেশের জয় আমাদের সবাইকে আবারও মনে করিয়ে দিল—শৃঙ্খলা, ঐক্য ও বিশ্বাস থাকলে আমরা কী অর্জন করতে পারি।’

তারেক রহমান আরও লেখেন, ‘শুরুতেই মোরসালিনের গোল এবং দলের নিরলস লড়াই লাখো মানুষের হৃদয়ে আবারও নতুন করে আশা জাগিয়েছে—বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের সামনে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আমাদের ফুটবলাররা তরুণদের অনুপ্রেরণা এবং তারা আমাদের ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রতিনিধি। এমন এক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের অপেক্ষায়, যেখানে প্রতিভা লালিত হবে, স্বপ্নকে সমর্থন করা হবে এবং আমাদের পতাকা আরও উঁচুতে উড়বে।’

এদিকে ভারতের বিপক্ষে দারুণ এ জয়ের পর বাংলাদেশ ফুটবল দল ও কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

খেলাফুটবলতারেক রহমান
