রিজভীকে দেখতে হাসপাতালে তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রিজভীকে দেখতে হাসপাতালে তারেক রহমান
রুহুল কবির রিজভীকে দেখতে হাসপাতালে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে দেখতে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে গেছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বুধবার রাত সোয়া ৯টার দিকে হাসপাতালে যান তারেক রহমান। এ সময় তিনি রুহুল কবির রিজভীর সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি চিকিৎসকদের কাছে রিজভীর চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

এর আগে মঙ্গলবার বিকেলে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি হন রুহুল কবির রিজভী।

